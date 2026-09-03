Cómo acceder al subsidio para afectados por terremoto del 10 de agosto: inscripción RUD y requisitos

Imágenes tomadas de Getty Imagenes. Logo tomado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)

El Gobierno del Presidente Abelardo de la Espriella anunció el 24 de agosto ayudas económicas para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. De acuerdo con la información ofrecida por la Presidencia de la República, el apoyo contará con tres ciclos de aproximadamente $1.050.000, para un total inicial de $3.150.000 por hogar.

El dinero será entregado a los registrados que hayan tenido afectaciones con sus viviendas tras el fenómeno natural, mediante un operador logístico o una entidad bancaria. Por ello, uno de los requisitos de mayor importancia es estar inscrito previamente en el Registro Único de Damnificados (RUD), mecanismo utilizado por las autoridades para identificar a los hogares afectados por la emergencia.

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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD

Según la información publicada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el apoyo económico temporal está dirigido a los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables como consecuencia del terremoto. La entidad estableció que la ayuda tendrá una duración de tres meses y podrá alcanzar los $1.050.543 mensuales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026.

El apoyo económico dependerá de la categoría del municipio, según lo establecido en la Ley 617 de 2000, que categoriza los municipios por cantidad de habitantes e Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD).

Los hogares beneficiarios ubicados en municipios de categorías 1 y 2, así como en distritos especiales, recibirán mensualmente el equivalente al 60 % de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), es decir, $1.050.543. Para los municipios de categorías 3 y 4, el apoyo será del 50 %, equivalente a $875.452,50; para los de categorías 5 y 6, corresponderá al 45 %, es decir, $787.907,25.

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Registro Único de Damnificados, RUD

El RUD es el registro mediante el cual las autoridades recopilan y organizan la información de las personas y hogares afectados por una emergencia. Para este caso, estar incluido en el registro es un requisito para acceder a las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno.

La información oficial de la UNGRD señala que el RUD permanecerá habilitado para que las personas que todavía no hayan podido inscribirse puedan realizar el proceso.

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Inscripción RUD

Para realizar la inscripción ante el Registro Único de Damnificados (RUD) se debe hacer de forma presencial a través de las alcaldías municipales o distritales, llevando con sigo los siguientes documentos e información:

Cédula de ciudadanía de quien presenta la solicitud y documentos de identidad de los miembros del núcleo familiar afectados.

de quien presenta la solicitud y Dirección exacta y detalles del inmueble afectado.

del inmueble afectado. Descripción específica de los daños de la propiedad.

de los daños de la propiedad. Evidencias que sustenten la información anterior.

Recuerde que es importante realizar este proceso dentro del plazo establecido por la UNGRD, en algunos municipios corresponde al 4 de septiembre de 2026, pero es importante que valide con las entidades autorizadas.

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UNGRD, RUD consulta por cédula

La consulta debe realizarse a través de la plataforma oficial del Registro Único de Damnificados, habilitada por la UNGRD. Allí los ciudadanos pueden verificar la información relacionada con su registro.

Además, las personas afectadas deben estar pendientes de las indicaciones de las alcaldías y gobernaciones, debido a que las autoridades territoriales participan en los procesos de identificación y caracterización de los hogares afectados.

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