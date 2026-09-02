MinTIC presenta su Plan TIC 2026-2030: estas son las acciones que plantea para los primeros 100 días

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó su Plan TIC 2026-2030, una hoja de ruta para definir las prioridades del sector durante los próximos cinco años.

El anuncio incluye varias acciones que el Ministerio plantea poner en marcha durante los primeros 100 días, entre ellas una nueva política de conectividad, una hoja de ruta para inteligencia artificial, una estrategia de ciberseguridad y otra para fortalecer la capacidad de cómputo y los centros de datos.

También se plantea revisar el uso y asignación del espectro, ordenar el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) e identificar 20 trámites que serán priorizados para una digitalización más profunda.

¿Qué es exactamente este Plan TIC?

En pocas palabras, el Plan TIC es la hoja de ruta que plantea el Ministerio para definir hacia dónde debería ir la política tecnológica del país entre 2026 y 2030.

El documento propone cinco grandes líneas de trabajo:

Conectar Colombia: ampliar y mejorar la conectividad.

ampliar y mejorar la conectividad. Preparar Colombia: trabajar en talento, educación, STEM e inteligencia artificial.

trabajar en talento, educación, STEM e inteligencia artificial. Hacer que Colombia produzca: impulsar el uso de IA, datos, digitalización empresarial y economía digital.

impulsar el uso de IA, datos, digitalización empresarial y economía digital. Transformar el Estado: avanzar en interoperabilidad, GovTech, datos e inteligencia artificial para el sector público.

avanzar en interoperabilidad, GovTech, datos e inteligencia artificial para el sector público. Proteger Colombia: fortalecer la ciberseguridad, la soberanía y la confianza digital.

Es decir, según lo indicado, el plan no se limita a llevar internet a más personas. La propuesta busca que la política tecnológica también se ocupe de qué pueden hacer las personas, las empresas y el Estado con esa tecnología una vez tienen acceso a ella.

El cambio que plantea el Ministerio: no contar solamente conexiones

Uno de los puntos centrales es cambiar la forma en que se mide el avance tecnológico.

Hasta ahora, buena parte de los indicadores se han concentrado en asuntos como cobertura, número de conexiones, velocidad, dispositivos entregados o personas capacitadas.

El nuevo enfoque plantea mirar qué ocurre después: si la conectividad realmente permite estudiar, trabajar, emprender, vender, acceder a servicios o generar ingresos.

Por ahora, lo informado por la ministra Alexandra Falla se plantea poner en marcha varios frentes de trabajo:

Nueva política de conectividad

Se plantea diseñar una nueva política de conectividad, bajo la idea de que no basta con tener cobertura. El documento habla de conectividad con calidad, velocidad, estabilidad, asequibilidad, dispositivos y habilidades para aprovecharla.

Revisar el uso del espectro

Otro de los primeros puntos será analizar la política de uso y asignación del espectro, un recurso fundamental para el funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas. El anuncio no establece en este punto un cambio específico en las asignaciones, sino que plantea realizar ese análisis como parte de las acciones iniciales de esos primeros 100 días de gestión.

Inteligencia artificial

El Ministerio plantea crear una hoja de ruta nacional de inteligencia artificial aplicada. Esto hace parte de una visión puntual según Falla, de habri camino a aplicaciones de IA, agentes de inteligencia artificial y sectores como salud, agro, finanzas y tecnología.

Talento digital

También se plantea articular una misión nacional de Talento Digital, relacionada con formación, educación, capacidades tecnológicas y áreas STEM. La intención planteada es que el país no solamente consuma tecnología, sino que tenga capacidades para desarrollarla y adaptarla.

Ciberseguridad

Otro de los puntos anunciados es el diseño de una arquitectura nacional de ciberseguridad. El tema está incluido en la línea “Proteger Colombia”, que contempla además asuntos relacionados con soberanía y confianza digital.

Cómputo y centros de datos

El plan además, contempla una estrategia de cómputo y centros de datos. A lo que hace refencia el ministerio, es que este punto está relacionado con la infraestructura tecnológica que requiere el país para manejar mayores volúmenes de información y desarrollar servicios digitales y aplicaciones de nuevas tecnologías. Cabe reslatar, que de igual forma aún no se indicn las acciones concretas por parte del ministerio.

Ordenar el FUTIC

Finalmente, uno de los proyectos también incluye entre las primeras acciones ordenar el FUTIC, el fondo mediante el cual se manejan recursos destinados al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. El documento lo presenta como una de las tareas iniciales, aunque no detalla en este anuncio cuáles serían los cambios concretos que se harían sobre el fondo.

También habrá proyectos enfocados en las regiones

El Ministerio plantea crear un portafolio de proyectos TIC con enfoque territorial.

La idea es que las necesidades tecnológicas no sean iguales para todas las regiones y que los proyectos puedan responder a las condiciones particulares de departamentos y municipios.

El documento plantea un mecanismo permanente de trabajo entre Gobierno, empresas, academia y territorios para discutir y desarrollar estas políticas.