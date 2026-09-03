Cerca de 19 mil estudiantes de Jamundí regresan a clases tras el terremoto

Después de tres semanas de suspensión de clases por las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, estudiantes de Jamundí comenzaron a regresar de manera gradual a las aulas.

Más información Cali es líder, América segundo y Orsomarso e Inter Palmira buscan remontar en la Liga Femenina

En los colegios oficiales, cerca de 13.243 alumnos de 41 sedes ya tienen autorización para retomar las clases presenciales, tras las evaluaciones realizadas por ingenieros y expertos. Sin embargo, todavía hay instituciones que no pueden volver a la presencialidad.

Según la Alcaldía, dos sedes colapsaron, 13 presentan afectaciones graves y otras 17 fueron consideradas de riesgo inminente. Además, hay 35 con daños parciales. Por eso, algunos estudiantes continuarán con clases híbridas o de manera remota mientras avanzan las intervenciones.

“Se les estará informando a las comunidades educativas las dinámicas que estamos orientando y coordinando con los diferentes rectores de las instituciones educativas para la prestación de los servicios”, explicó Alexander Morales, secretario de Educación de Jamundí.

Más información Sindicato denuncia retrasos en procesos del SENA Valle por falta de director regional

En cuanto a los colegios privados, la administración informó que 27 sedes ya fueron autorizadas para el regreso de más de 5.500 estudiantes, mientras permanecen pendientes los conceptos técnicos de otras 10 instituciones. En total, Jamundí tiene más de 28.000 estudiantes matriculados entre instituciones públicas y privadas.