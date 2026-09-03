Cali es líder, América segundo y Orsomarso e Inter Palmira buscan remontar en la Liga Femenina

El Deportivo Cali llegó a siete puntos y conservó el primer lugar del grupo después de igualar sin goles ante Orsomarso, que consiguió así su primera unidad en los cuadrangulares. El conjunto local logró neutralizar el dominio de las azucareras y sostuvo el empate gracias a su solidez defensiva.

América de Cali, por su parte, empató 1-1 en Bogotá frente a Independiente Santa Fe. Génesis Flórez adelantó al conjunto escarlata al minuto 36, pero Mariana Zamorano igualó al 45, desde el punto penal.

Con estos resultados, Deportivo Cali lidera con siete puntos, seguido por América y Santa Fe, ambos con cuatro. Orsomarso cierra la zona con una unidad.

La jornada para los equipos vallecaucanos continúa este jueves con Internacional FC Palmira, que recibe a Millonarios a las 3:00 de la tarde en el estadio Francisco Rivera Escobar. El conjunto dirigido por John Freddy Tierradentro suma tres puntos y viene de dos derrotas consecutivas, por lo que buscará aprovechar la localía para recuperar terreno en el Grupo A.