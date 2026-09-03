Valle fue subcampeón del Nacional Interligas de Patinaje Artístico en Sabaneta

La delegación vallecaucana cerró con 18 medallas su participación en el Campeonato Nacional Interligas de Patinaje Artístico 2026, que se realizó del 27 al 30 de agosto en el Coliseo Zona Norte de Sabaneta.

El certamen reunió a más de un centenar de deportistas de 11 ligas, en las categorías Espoir, Cadetes, Youth, Júnior y Sénior, en un evento que además fue el primer clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales de 2027.

Con siete oros, seis platas y cinco bronces, Valle del Cauca ocupó el segundo lugar de la clasificación y comenzó a sumar resultados importantes en el camino hacia las justas nacionales del próximo año.

La Selección Valle estuvo conformada por Mariana Castañeda Ramírez, Ashley Valeria Cárdenas Aguirre, Breiner Yoel Mosquera Ocampo, Sarith Alejandra Pinchao Galviz, Carolina Zapata Gutiérrez, Lina Gabriela Fernández Hincapié, Laura Giraldo Santamaría, Jeshua Folleco Garzón, Isabella Ortega Escudero, Laura Zapata Gutiérrez, María Paz Sandoval Pérez, Juan José Usurriaga Semanate, Brayan Carreño Ceballos, Hannah Yosef Castillo Plaza, Sara Lucía Cruz Useche, Geraldine González Mejía, Juan Camilo Luna Mendoza, María Paula Muñoz Marín, Juan José Pino Benítez, Gabriela Pinto Ortiz e Isabella Salinas López.

El equipo estuvo acompañado por el entrenador Enrique Demata, la delegada María Camila Velasco Ochoa y la fisioterapeuta Leidy Johana Balanta Carabalí.

Este resultado le permite al patinaje artístico del Valle del Cauca avanzar en su preparación y sumar experiencia competitiva de cara a los Juegos Deportivos Nacionales 2027.