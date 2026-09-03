Central Hidráulica ya está en Manizales y avanza proceso para reactivar la Línea 3 del Cable Aéreo

Instalación de la central hidráulica de la línea 3 del Cable aéreo de Manizales. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Manizales

La llegada de la Central Hidráulica a Manizales permitió continuar con el proceso técnico requerido para poner nuevamente en operación la Línea 3 del Cable Aéreo. El componente, que resultó afectado durante el terremoto del 10 de agosto, es considerado fundamental para avanzar hacia la reactivación del sistema.

Personal especializado de Leitner, empresa constructora y fabricante del Cable Aéreo, adelanta actualmente el armado y acople de la pieza, como paso previo a su instalación en la estación. La maniobra requiere precisión y equipos especializados debido a las características y dimensiones del componente.

Según la programación técnica, la instalación se extenderá hasta la madrugada y requerirá el uso de una grúa especializada para ingresar y posicionar la Central Hidráulica a través del techo de la estación. Una vez concluido este procedimiento, comenzará la etapa de ensayos y verificación de los sistemas involucrados.

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“Este es el elemento que sufrió afectaciones el día 10 de agosto a causa del terremoto; vamos a realizar todo el proceso de montaje, ensayos y demás, para dar apertura a la Línea 3 lo antes posible”, señaló Andrés Felipe Ortiz Álvarez, gerente de la Asociación Cable Aéreo Manizales.

La pieza llegó a la ciudad esta semana, luego de un recorrido de 12 días desde Vipiteno, Italia. El traslado incluyó transporte terrestre y aéreo, con pasos por Milán, Madrid y Bogotá, además de los respectivos trámites aduaneros antes de su envío final hacia Manizales.

La Asociación Cable Aéreo reiteró que la Línea 3 solo retomará operaciones después de completar satisfactoriamente la instalación, las pruebas y las verificaciones técnicas. Mientras tanto, el trabajo continúa concentrado en garantizar las condiciones de seguridad y confiabilidad necesarias para el regreso del servicio.