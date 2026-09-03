Antioquia envía ayudas humanitarias a familias del Quindío afectadas por el terremoto

Envío de ayudas humanitarias a familias del Quindío afectadas por el terremoto. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

450 familias de Montenegro, Quindío, recibirán nuevas ayudas humanitarias tras la emergencia por el terremoto del 10 de agosto enviadas por la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres , en articulación con la Cruz Roja Antioquia.

El apoyo incluye agua, alimentos, kits de aseo, pañales, concentrado para perros y gatos y otros elementos de primera necesidad. Con este nuevo envío, el departamento de Antioquia alcanza un total de 3.660 ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el sismo.

“Además de la atención humanitaria, Antioquia mantiene el acompañamiento técnico en Montenegro. Ingenieros estructurales y patólogos de la Gobernación, junto con voluntarios de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), participan en la evaluación de las edificaciones afectadas para identificar daños y orientar las acciones de recuperación”, detalló la directora DAGRAN, Vanessa Paredes.

Apoyo a los damnificados por el terremoto en Antioquia

En Antioquia, el DAGRAN ha adelantado visitas técnicas en 44 municipios, donde se han evaluado viviendas, instituciones educativas, hospitales, alcaldías y espacios religiosos. De acuerdo con el consolidado más reciente reportado por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, 5.102 viviendas presentan algún tipo de afectación, en su mayoría de carácter leve.

Como parte de la respuesta, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) avanza en la entrega de materiales de construcción para apoyar a las familias afectadas. También se han socializado con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo los protocolos para avanzar en la recuperación de los sectores afectados, entre ellos vivienda, educación, servicios públicos y bienes patrimoniales.

De esta manera, la Gobernación de Antioquia indicó que mantiene el despliegue de sus capacidades humanitarias y técnicas para acompañar a las comunidades afectadas por el sismo y contribuir a su proceso de recuperación.