Entregan materiales para reconstruir viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia

Entrega de materiales para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza en el Suroeste antioqueño con la entrega de materiales de construcción a cientos de familias damnificadas.

La Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), entregó esta semana materiales para la construcción de viviendas nuevas y la ejecución de mejoramientos habitacionales que beneficiarán a 324 familias de tres municipios.

Del total de hogares atendidos, 186 corresponden al municipio de Andes, 88 a Hispania y 50 a Ciudad Bolívar, localidades que registraron afectaciones tras el sismo.

Con la llegada de los materiales comienza una nueva etapa para las familias que sufrieron daños en sus viviendas y que requieren intervenciones para recuperar condiciones adecuadas de habitabilidad.

“Ya nos llegó el material enviado por la Gobernación y por VIVA. La idea es entregarles todo este material a las familias damnificadas por el terremoto. Así vamos a ir solucionando las necesidades de la comunidad andina”, señaló el alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco.

En Hispania, la administración municipal indicó que la entrega permitirá avanzar directamente en la fase de reconstrucción de los inmuebles afectados.

Plan de apoyo tras el sismo

Estas acciones se suman a la intervención de las primeras 268 viviendas impactadas por el terremoto. Como parte de ese proceso, anteriormente fueron enviadas 96 toneladas de materiales de construcción hacia sectores rurales y urbanos de Caramanta, Hispania y Betania.

La entrega hace parte del plan integral de reconstrucción que adelanta la Gobernación de Antioquia en articulación con VIVA, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con el propósito de recuperar las viviendas y atender a las comunidades afectadas por el sismo en el departamento.