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02 sep 2026 Actualizado 12:31

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Empleados de la Personería de Medellín donarán $19 millones a familias afectadas por el terremoto

Los recursos serán destinados a las acciones humanitarias, de asistencia y recuperación que adelanta la Cruz Roja Colombiana en los territorios afectados por la emergencia.

Cerca de 3.300 establecimientos han reportado afectaciones. Foto: Alcaldía de Cali.

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La Personería Distrital de Medellín recaudó $19.686.000 para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el sismo registrado el pasado 10 de agosto en diferentes territorios del país.

El dinero fue aportado de manera voluntaria por servidores y servidoras de la entidad, quienes respondieron al llamado del personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, de destinar el equivalente a un día de salario para contribuir a la atención de las personas damnificadas.

Los recursos serán destinados a las acciones humanitarias, de asistencia y recuperación que adelanta la Cruz Roja Colombiana en los territorios afectados por la emergencia.

La iniciativa busca que un aporte individual se transforme en apoyo colectivo para la población que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

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“La iniciativa fue acogida positivamente por los servidores de la entidad, quienes decidieron sumar su voluntad, recursos que contribuirán a las acciones de atención y apoyo humanitario que adelanta la Cruz Roja colombiana en estas comunidades”, indicó Esteban Garcés, Talento Humano de la Personería de Medellín.

Invitación de ayuda y atención

Además de responder a las necesidades más urgentes, la Personería advirtió que comienza una etapa de recuperación que puede extenderse durante meses y que demanda recursos y coordinación entre las instituciones y diferentes sectores de la sociedad.

Entre las necesidades que deberán atenderse están la recuperación de viviendas, instituciones educativas y de salud, vías, redes de servicios públicos, edificaciones y otros equipamientos esenciales.

La Personería de Medellín extendió la invitación a entidades públicas y privadas, servidores públicos y, especialmente, a las personerías municipales y distritales de todo el país para que se vinculen, de acuerdo con sus posibilidades, a iniciativas que permitan respaldar a las comunidades afectadas.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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