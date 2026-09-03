Capturan en Santa Rosa, Boyacá, a hombre señalado de acosar a mujeres en motocicleta

Sogamoso

Un hombre fue capturado en Santa Rosa de Viterbo luego de ser señalado de acosar sexualmente a varias mujeres mientras se movilizaba en motocicleta. Según explicó el secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, el detenido tenía una orden judicial y su captura fue posible gracias a la información entregada por la comunidad y al trabajo investigativo de la SIJIN.

Merchán destacó que la denuncia ciudadana permitió activar las acciones necesarias para ubicar al señalado, quien era buscado por las autoridades por un proceso relacionado con delitos sexuales.

“Fue muy importante la intervención que hizo la comunidad frente a ponernos en conocimiento precisamente estos asuntos, que llevaron a que las unidades investigativas de la SIJIN les hicieran un seguimiento”.

El funcionario señaló que la captura representa un resultado importante para las autoridades y genera tranquilidad entre los habitantes de Sogamoso, particularmente ante los reportes que se habían conocido en sectores de la ciudad.

“Pudimos dar con el paradero de esta persona y pues en ese sentido se logró la captura, una captura muy importante porque tenía orden judicial por el delito de acceso carnal”.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, los hechos habían sido advertidos previamente por residentes, quienes entregaron información y videos en los que, presuntamente, se observaba al hombre acosando a mujeres en inmediaciones del barrio Oriente.

La información fue recopilada por las autoridades y permitió adelantar el proceso de identificación y seguimiento.

“Por los alrededores del barrio Oriente fue donde tuvimos la información y los vídeos que se recopilaron precisamente en esta investigación. Tan pronto la comunidad nos la puso en conocimiento, ejecutamos todas las acciones pertinentes”.

Merchán resaltó que la colaboración ciudadana fue determinante para que los investigadores pudieran avanzar hasta establecer la identidad y ubicación del señalado.

“Eso permitió precisamente la eficacia de este trabajo. Fue un seguimiento que permitió dar con la identidad de esta persona y poder hacer la captura”.