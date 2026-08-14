Sector agropecuario coordina ayudas para damnificados por terremoto

Las prácticas implementadas en las fincas y la información que generan son cada vez más determinantes para responder a las exigencias de los mercados internacionales. | Foto: GettyImages. / KDP

El ministro de Agricultura, Indalecio Dandong, confirmó que los gremios del sector agropecuario trabajan de manera coordinada para apoyar a los colombianos que resultaron damnificados por el terremoto registrado el pasado lunes

De acuerdo con el funcionario, las organizaciones que representan a productores, campesinos y empresarios del campo se han sumado a las acciones de solidaridad con las comunidades afectadas. El propósito es contribuir a la atención de las familias que enfrentan dificultades como consecuencia de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Dandong explicó que el trabajo conjunto permitirá identificar con mayor precisión las necesidades de las zonas afectadas y organizar la entrega de ayudas de manera oportuna. Entre las prioridades se encuentran el suministro de alimentos, el respaldo a las familias rurales y la recuperación de las actividades productivas que pudieron verse interrumpidas por la emergencia.

El ministro resaltó que el sector agropecuario no solo cumple un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos para el país, sino que también mantiene su compromiso con las comunidades en momentos de dificultad. Por esta razón, los diferentes gremios adelantan acciones coordinadas con las autoridades para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

La emergencia también genera preocupación por los posibles daños en cultivos, vías rurales, sistemas de riego, instalaciones de almacenamiento y otras infraestructuras relacionadas con la producción agropecuaria. Por ello, las entidades y organizaciones del sector trabajan en la recopilación de información que permita establecer la magnitud de las afectaciones y definir las medidas de apoyo para los productores damnificados.

El Ministerio de Agricultura continuará acompañando este proceso y mantendrá comunicación con los gremios y las autoridades territoriales para hacer seguimiento a la situación. La coordinación entre el Gobierno, el sector privado y las comunidades será clave para atender las necesidades inmediatas y avanzar posteriormente en la recuperación económica y social de las regiones afectadas.

Con esta iniciativa, el sector agropecuario reafirma su disposición de contribuir a la respuesta nacional frente a la emergencia y de respaldar a las familias colombianas que necesitan apoyo tras el terremoto.