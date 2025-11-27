Por fin salió el decreto de modificación del pico y placa para carros y motos en Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

La alcaldía de Armenia expidió el decreto 640 por medio del cual modifica el pico y placa en toda la ciudad. El decreto rige desde ayer 26 de noviembre con socialización por parte de los agentes de tránsito y con comparendo desde el lunes 1 de diciembre.

La modificación del pico y placa en toda la ciudad será de 7:00 am a 7:00 p.m. de lunes a viernes para vehículos automotores y motocicletas y dice el decreto que la mediada tendrá una vigencia de seis meses.

El decreto señala que “El soporte técnico evidencia que la capacidad de la red vial se encuentra comprometida y que la medida contribuirá a optimizar el flujo vehicular, mejorar la operación del transporte público y reducir los niveles de congestión en los corredores más críticos, fundamentos contenidos en el Plan Maestro de Movilidad y la Política Pública de Movilidad Sostenible”

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño señaló “Se ha expedido el día miércoles 26 de noviembre el decreto número 640 por parte del alcalde municipal de Armenia en el cual se adopta la restricción del pico y placa en todo el perímetro urbano de la ciudad de Armenia, una medida que venimos socializando desde hace más de un mes aproximadamente y que ya con la expedición de este decreto queda en firme la medida.

Y agregó “Vamos a continuar con este proceso de social realización y educación hasta el próximo domingo 30 de noviembre y a partir del primero de diciembre ya podremos imponer órdenes de comparendo a las personas que infrinjan esta norma o esta restricción.

Reiteramos el llamado a todos los ciudadanos para que acojamos respetuosamente esta restricción de pico y placa, que recordemos Es una medida de carácter técnico para poder mejorar la movilidad en la ciudad dados los frentes de obra que se tienen actualmente.

El decreto estable claramente los perímetros urbanos de Armenia desde donde rige la medida del pico y placa.

Por la entrada de El Caimo, la medida aplica desde el Cementerio Jardines de Armenia

Por el ingreso del municipio de La Tebaida, la medida aplica enseguida del ordenador Malibú

Por la entrada del municipio de Montenegro, la medida aplica enseguida del ordenador de Ciudad Dorada.

Por el ingreso de Pueblo Tapao la medida aplica enseguida de la glorieta de Puerto Espejo;

Por la entrada de Pereira, la medida aplica en seguida del ordenador Vásquez Cobo;

Por la Avenida Centenario la medida aplica en seguida del Colegio Gimnasio Contemporáneo;

Por la entrada del municipio de Calarcá, la medida aplica enseguida del ordenador María Cristina;

Por la entrada del municipio de Circasia por la vereda de Hojas Anchas, la medida aplica desde la Calle 3° (vía que conduce a la Institución Educativa CASD);

Por el ingreso de la Vereda La Patria, la medida aplica desde la Institución Educativa Ciudadela de Occidente.

Se mantienen la misma rotación de los dos últimos dígitos como venia operando:

Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

El decreto también deja claro que la modificación del pico y placa en toda la ciudad será de forma transitoria por seis meses, y no rige ni sábados, ni domingos ni festivos.