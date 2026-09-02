Reconocida empresaria Chiara Ferragni estuvo en Barranquilla: estos son los lugares que visitó

La reconocida empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su visita a Barranquilla, ciudad a la que llegó para reencontrarse con la familia de su novio, José Hernández, quien reside desde hace 12 años en Milán, pero mantiene sus raíces en la capital del Atlántico.

Durante varios días, Ferragni se ha integrado a la vida local, disfrutando de la gastronomía típica, recorriendo distintos sectores de la ciudad y participando en experiencias representativas de la cultura barranquillera.

Entre sus actividades estuvo la prueba de platos tradicionales, como el famoso perro suizo, además de un recorrido en chiva, donde vivió de cerca la alegría y el ambiente festivo que caracteriza a la ciudad.

“Me convertí en quillera”

A través de sus redes sociales, la italiana compartió fotografías de su experiencia y destacó el cariño recibido por parte de la familia de su pareja y los habitantes de Barranquilla.

“De vuelta a Colombia para conocer a la familia de José. Lleva 12 años viviendo en Milán, pero toda su familia vive en Barranquilla y por estos días me convertí en quillera probando toda la comida local, lugares y la chiva también”, escribió Ferragni.

La empresaria agregó un mensaje de agradecimiento por la acogida que ha recibido durante su estadía: “Gracias a todos por hacerme sentir parte de la familia”.

Recorrido por los símbolos de la ciudad

Dentro de su agenda en Barranquilla, Ferragni visitó algunos de los lugares más representativos de la ciudad, entre ellos la estatua de Shakira, uno de los atractivos turísticos más recientes, y el museo a cielo abierto.

Con sus recorridos, la italiana ha mostrado a sus millones de seguidores una mirada cercana de la gastronomía, la música, el arte urbano y las tradiciones que hacen parte de la identidad barranquillera.