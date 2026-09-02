Propietarios del conjunto Privilegios tendrían acuerdo con el Distrito para vender 51 apartamentos

El Distrito de Barranquilla y los propietarios de los apartamentos de las torres 3, 4 y 5 del conjunto residencial Privilegios habrían alcanzado un acuerdo para la compra de los 51 inmuebles, según confirmó el abogado Roberto Tapia, quien representa a las comunidades afectadas.

La negociación se da luego del colapso de una de las torres del conjunto, ocurrido en noviembre de 2024, hecho que dejó una mujer fallecida y varias personas heridas.

Tapia aseguró que espera que los primeros pagos se realicen durante septiembre.

“Estamos en este momento esperando una cita que tenemos con el Tribunal Administrativo del Atlántico para que, en cumplimiento de la sentencia establecida en abril de 2026, tome la decisión de aprobar el acuerdo que tenemos con el Distrito de Barranquilla. Si hay un acuerdo, realmente ya hay 34 o 35 personas que no tienen ningún tipo de limitación y a ellas les van a comenzar a pagar inmediatamente. Espero que, como lo dije, en este mes de septiembre la gente tenga su dinero en sus manos para que pueda comprar o llevar una vida cotidiana en un sitio diferente”, dijo.

Tapia también se refirió a la situación de los conjuntos Colina Campestre 1 y 2, donde existe una sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena la demolición de los 345 apartamentos, el pago de subsidios mientras se desarrolla el proceso y la posterior reconstrucción de las viviendas en condiciones iguales o superiores.

Tapia propuso al Distrito comprar directamente los inmuebles por 80.000 millones de pesos. Según sus cálculos, esta alternativa sería mucho más económica que cumplir la sentencia en 90 meses, proceso que podría costar cerca de 230.000 millones de pesos, incluyendo los gastos de arriendo, el terreno y la construcción.

En un comunicado, la Alcaldía confirmó el acuerdo y, sobre los otros conjuntos residenciales del sector, informó que el Distrito adelanta su caracterización y análisis integral, con el fin de identificar alternativas técnica, jurídica y administrativamente viables que permitan avanzar hacia soluciones definitivas.

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