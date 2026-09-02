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02 sep 2026 Actualizado 20:00

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Barranquilla

Diputada denuncia fallas en la morgue de la ESE UNA

Lourdes López cuestionó el funcionamiento del complejo hospitalario y aseguró que existen problemas operativos y financieros que afectarían la atención de pacientes.

Foto: Archivo.

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Valentina Utria

Barranquilla
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La diputada del Atlántico, Lourdes López, denunció presuntas fallas en el funcionamiento de la ESE UNA, entre ellas problemas en la cadena de frío de la morgue. Según explicó, un cadáver que no fue reclamado a tiempo habría generado afectaciones por su estado de descomposición, en una zona cercana a donde permanecen pacientes hospitalizados.

“Un señor de 82 años no fue reclamado a tiempo y el cuerpo comenzó a descomponerse. Tengo imágenes muy fuertes de la situación, porque las tomé hace dos días, donde se evidencia cómo avanzó el deterioro del cadáver. El olor se extendía por los pasillos, con el agravante de que muy cerca se encontraba la Unidad de Cuidados Intensivos, donde había pacientes que requerían atención de alta complejidad. Lo que está ocurriendo en la ESE UNA requiere atención urgente”, explicó López.

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Cuestiona capacidad de atención y pide liquidación

López aseguró que la ESE UNA no tendría actualmente la capacidad para operar como una institución de alta complejidad, pese a recibir pacientes remitidos desde hospitales públicos del Atlántico, Magdalena y otros departamentos de la región Caribe.

Ante la decisión de extender por un año más la intervención de la entidad, la diputada manifestó que considera necesaria su liquidación y el retorno de los hospitales a un modelo independiente. También señaló que la situación financiera del complejo hospitalario sería crítica y que los recursos disponibles no alcanzarían para garantizar su funcionamiento.

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