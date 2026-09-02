Banco de Bogotá prepara crédito de $130 mil millones para Barranquilla

El Banco de Bogotá está a la espera de firmar en los próximos días un cupo de financiación de $130.000 millones para Barranquilla, solicitado por el alcalde Alejandro Char. Así lo confirmó Juan Carlos Echeverry, quien explicó que la entidad viene trabajando en esta operación desde hace cerca de mes y medio.

“Se trata de 130 mil millones de pesos y es para libre destinación para los proyectos de la alcaldía”, señaló Echeverry, quien agregó que el cupo fue creado especialmente para Barranquilla y que actualmente están a la espera de concretar la firma.

El presidente del Banco de Bogotá destacó además las inversiones que, según dijo, se están realizando en la ciudad en áreas como vías, salud, escuelas, turismo, estadio y deportes. “Basta venir a Barranquilla y uno ve que las inversiones están en cosas que la gente necesitaba”, afirmó.

Echeverry también destacó el manejo de las finanzas de la ciudad y aseguró que las inversiones se reflejan en el recaudo. “Alguien que maneja bien las finanzas e invierte bien, pues eso se ve en recaudo y por eso creemos en Barranquilla”, concluyó.