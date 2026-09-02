Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 sep 2026 Actualizado 23:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Banco de Bogotá prepara crédito de $130 mil millones para Barranquilla

El crédito habría sido solicitado por alcalde Alejandro Char.

Panoramica de Barranquilla.

Panoramica de Barranquilla.(Cortesía)

Panoramica de Barranquilla.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

El Banco de Bogotá está a la espera de firmar en los próximos días un cupo de financiación de $130.000 millones para Barranquilla, solicitado por el alcalde Alejandro Char. Así lo confirmó Juan Carlos Echeverry, quien explicó que la entidad viene trabajando en esta operación desde hace cerca de mes y medio.

“Se trata de 130 mil millones de pesos y es para libre destinación para los proyectos de la alcaldía”, señaló Echeverry, quien agregó que el cupo fue creado especialmente para Barranquilla y que actualmente están a la espera de concretar la firma.

El presidente del Banco de Bogotá destacó además las inversiones que, según dijo, se están realizando en la ciudad en áreas como vías, salud, escuelas, turismo, estadio y deportes. “Basta venir a Barranquilla y uno ve que las inversiones están en cosas que la gente necesitaba”, afirmó.

Echeverry también destacó el manejo de las finanzas de la ciudad y aseguró que las inversiones se reflejan en el recaudo. “Alguien que maneja bien las finanzas e invierte bien, pues eso se ve en recaudo y por eso creemos en Barranquilla”, concluyó.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir