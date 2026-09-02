“Hay un asesino suelto”: familia de Clara Milena pide captura de presunto feminicida

La familia de Clara Milena Álvarez reaccionó a la sentencia contra Edgar Aguilar por el feminicidio de la mujer. Norlys Álvarez, hermana de la víctima, aseguró que reciben con satisfacción la decisión judicial, al considerar que representa justicia en memoria de Clara.

“Creemos que se hizo justicia en memoria de nuestra hermana Clara Milena Álvarez, pero al mismo tiempo sentimos temor porque todavía hay un asesino suelto. Es una persona que no tuvo ningún sentimiento al hacerle tanto daño a quien fue su compañera durante 28 años, su esposa y la madre de sus tres hijos. La verdad, tenemos miedo y esperamos que las autoridades logren capturarlo”, explicó Norlys Álvarez.

La familia hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a difundir información que permita ubicarlo y lograr que cumpla la pena impuesta.

Cuestionamientos al proceso judicial

Norlys Álvarez señaló que durante el proceso judicial enfrentaron cambios de fiscales y jueces, situación que, según afirmó, generó incertidumbre. También recordó que Edgar Aguilar quedó en libertad por vencimiento de términos días antes de cumplirse un año del crimen, pese a que la Fiscalía ya contaba con pruebas dentro de la investigación.

“Durante el proceso judicial enfrentamos muchos cambios, tanto de fiscales como de jueces, y para nosotros fueron muchas sorpresas negativas e incertidumbre. Faltando apenas dos días para que mi hermana cumpliera un año de fallecida, dejaron en libertad a Edgar Aguilar por vencimiento de términos”, sostuvo.

Álvarez aseguró que sienten temor porque “hay un asesino suelto”, pero mantienen la esperanza de que las autoridades logren su captura y se haga efectiva la condena.