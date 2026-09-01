Riña en Manizales terminó en tragedia: un muerto y tres heridos

La riña ocurrió en inmediaciones del Puente Olivares, en la capital de Caldas.

Manizales

Una riña ocurrida en las últimas horas en Manizales dejó un hombre muerto, tres lesionados y dos capturados en el sector del Puente Olivares. La víctima fue identificada como Maikol Stiven Hernández Castañeda, de 25 años.

El joven recibió cinco heridas con arma cortopunzante en el tórax y, aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió a causa de la gravedad de las lesiones. Según la información conocida, otras tres personas también resultaron heridas durante la confrontación.

Al respecto, el secretario del Interior de Manizales, Andrés Mauricio Gaitán, señaló que “varias personas que se encontraban consumiendo licor terminaron generando la alteración al orden público”. Agregó que, una vez la Policía conoció lo sucedido, una patrulla llegó al lugar y atendió la situación.

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Las autoridades capturaron a dos hermanos, de 34 y 45 años, quienes serán presentados ante un juez de control de garantías en las próximas horas, como presuntos responsables de la muerte del joven.

Gaitán indicó que “serán las autoridades judiciales las que determinen los grados de responsabilidad frente a estos hechos y frente a la pérdida de vida de este ciudadano”.

Con este caso, según la información reportada, Manizales llega a 28 homicidios en lo corrido del año.