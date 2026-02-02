Movilidad en Bogotá 2026: Tarifas OFICIALES para parqueo pago y pico y placa solidario

La Secretaría Distrital de Movilidad ha formalizado la actualización de las tarifas para los servicios de Zonas de Parqueo Pago (ZPP) y el permiso de Pico y Placa Solidario. Estos ajustes técnicos responden a la necesidad de equilibrar los costos operativos del sistema de transporte y se fundamentan en el comportamiento económico del año anterior, específicamente el IPC de 2025 (5,10 %) y el incremento del salario mínimo (23,7 %).

Lea también: MULTA del Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: horario oficial de la Alcaldía

Tarifas de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en Bogotá 2026

El sistema de estacionamiento en vía pública, que permite el aprovechamiento regulado del espacio urbano, presenta nuevos rangos de cobro por minuto. Los valores finales dependen de la ubicación geográfica de la zona y la demanda del sector, clasificándose de la siguiente manera:

• Automóviles: El costo por minuto oscilará entre $89 y $355.

• Motocicletas: El valor se establece en un rango de $62 a $248 por minuto.

Los conductores pueden verificar el valor exacto y las condiciones de servicio mediante la señalización física ubicada en la vía o a través de los canales digitales oficiales del sistema de parqueo.

Le puede interesar: Prepárese: ¿Cuándo hay luna llena y luna creciente en febrero 2026? Así se verá el 1, 2, 3, 4 y 5

Precios del Pico y Placa Solidario para 2026 en Bogotá

El permiso de Pico y Placa Solidario, que exime a los vehículos particulares de la restricción de movilidad, ha ajustado sus precios base para los vehículos matriculados en la capital. Los valores estipulados son:

• Permiso diario: $70.294.

• Permiso mensual: $561.808.

• Permiso semestral: $2.809.311.

Le puede interesar: SENA ofrece 10 cursos GRATIS para certificarse en el área de la salud: Inscripciones y duración

Factores determinantes en el cálculo del valor final

A diferencia de otras tasas fijas, el valor del Pico y Placa Solidario es dinámico y personalizado. La Secretaría de Movilidad continuará empleando un algoritmo que pondera los siguientes criterios técnicos para definir el monto a pagar por cada usuario:

1. Impacto ambiental: Se evalúa según el tipo de combustible del vehículo.

2. Depreciación y antigüedad: Basado en el modelo del automotor.

3. Avalúo comercial: El valor del vehículo según las tablas oficiales.

4. Lugar de matrícula: Como se mencionó anteriormente, se prioriza la contribución de los vehículos registrados en el Distrito Capital.

Le puede interesar: ¿Dejar de tomar café ayuda a bajar de peso? Expertos responden: Recomendaciones y alternativas

¿Qué otros ajustes en los servicios de movilidad cambiaron este 2026?

Este paquete de decretos no solo abarca el estacionamiento y el permiso de circulación.

El Distrito también ha actualizado los topes para los parqueaderos públicos fuera de vía y las tarifas del servicio de transporte público individual (taxis) y plataformas tecnológicas, asegurando una actualización integral de todos los componentes de la infraestructura de movilidad para el 2026.

Reviva: Grammys 2026 Gala de los premios, ganadores y presentaciones