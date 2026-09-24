Área de inspección y vigilancia responsable de investigar docente por tarea subversiva en colegio

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander anunciaron una investigación para establecer la situación generada al interior de un plantel educativo en el municipio de Villa del Rosario, donde una docente dejó como tarea pintar las insignias de dos grupos subversivos.

El hecho que ha causado revuelo, polémica e indignación por la comunidad educativa generó también una respuesta de la secretaría de educación del departamento.

Hilse Aldana, secretaria de educación en la región dijo que el área de inspección y vigilancia del colegio involucrado, será quien se encargue de adelantar la investigación sobre el hecho.

Explicó además que “desde el gobierno departamental el interés siempre ha estado en la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes bajo el respeto y los valores”.

Indicó que “este despacho rechaza toda clase de violencia y que la prioridad hoy mantener estos espacios seguros”.