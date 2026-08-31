Lunes 31 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Con este mensaje la universidad del Quindío avanza en la reconstrucción material pero también social académica. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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No hay derecho, en Armenia denuncian que se están presentado casos de suplantación de ingenieros para hacer las revisiones de las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez fue el que alertó por las denuncias que ya han recibido de suplantación de ingenieros y esto señaló “es muy importante enviar un mensaje a todos los armenios, a todos los quindianos. Con ocasión del sismo se están presentando o están suplantando muchas personas como ingenieros. Se están presentando como ingenieros para hacer evaluaciones estructurales”

El funcionario agregó “Si usted necesita evaluar o contratar una persona de estas, verifique los requisitos, que es muy sencillo, primero, acuda al COPNIA con pidiéndole a la persona cédula de ciudadanía, tarjeta profesional. En el COPNIA puede verificar esos dos documentos. Pero si requiere alguna especialidad más como patólogo o estructural, también hay sistemas de información al respecto.

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Entonces, el mensaje hoy, tenemos delincuentes que se están haciendo pasar por ingenieros u otras especialidades y dando conceptos favorables de sitios que no cuentan con la seguridad necesaria. A todos los armenios, a todos los quindianos, verifique verifiquen, por favor, quiénes son los que están haciendo eso conceptos respecto de los de los diferentes inmuebles en la ciudad.

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Según datos de la alcaldía de Armenia en la ciudad más de 12.000 edificaciones entre viviendas y apartamentos resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto, además de 300 estructuras no habitables.

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150 Fincas cafeteras en el departamento del Quindío afectadas por el terremoto deben ser demolidas, hay más de 2600 familias cafeteras damnificadas.

El director ejecutivo del comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez explicó “tenemos 2660 familias que se han identificado una afectación en su vivienda y 1200 beneficiaderos con afectaciones y más de 150 viviendas que se deben demoler. Entonces, pues más de 150. Entonces, ahí tenemos pues ese gran reto de acompañar a estas familias y lo queremos hacer lo más pronto posible.”

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Cuatro estaciones de la Policía en cuatro municipios también resultaron afectadas por el terremoto en el departamento del Quindío, entre ellas la sede del comando de la institución en Armenia.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “tuvimos cuatro unidades policiales con una afectación significativa. Fue nuestro comando de departamento. En este momento ya estamos con las actividades previas para hacer efectiva la póliza de seguros. Nuestras visitas que hicieron por parte de ingenieros estructurales permitieron evidenciar que estructuralmente no tuvo una afectación mayor, sino de mampostería.

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Tres estaciones adicionales a esa Montenegro, Quimbaya y Calarcá también sufrieron afectaciones, pero nada que ponga en riesgo y lo más importante que nos permita seguir garantizando el servicio de policía en todo el departamento

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Con más de 500 toneladas de donaciones, el Quindío mantiene la ayuda a las familias afectadas

La gobernación del Quindío, mantiene activa la estrategia de atención humanitaria en los 12 municipios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto, centralizando la recepción de insumos en el acopio del Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.

La intervención articula a las 12 Alcaldías, los organismos de socorro y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para realizar censos poblacionales y evaluaciones de daños. Este trabajo permite la entrega directa de kits de aseo, cocina, alimentos y soporte psicosocial, priorizando a las familias vulnerables con base en el Registro Único de Damnificados.

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La gestión se respalda en los reportes diarios emitidos por el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, garantizando trazabilidad y transparencia en el manejo de las más de 500 toneladas de donaciones recibidas hasta el momento.

Allí el equipo recibe, separa y organiza las donaciones para llevar los mercados y elementos de primera necesidad sin descanso a las familias golpeadas por la emergencia.

Ante la magnitud de las afectaciones, el Gobierno departamental enfatiza que las familias damnificadas aún requieren de la asistencia social, y hace un llamado urgente a los ciudadanos, al sector privado y a las organizaciones, a continuar donando alimentos, kits de aseo y elementos de primera necesidad en el Centro de Convenciones.

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El alcalde de Armenia sostuvo que han llegado ingenieros de otras regiones del país con el fin de avanzar en el diagnóstico de las edificaciones tras el terremoto

Y es que respecto a otras regiones del país la capital quindiana no evidenció colapsos de edificaciones, sin embargo, muchas quedaron con averías y riesgo por lo que es fundamental la revisión para determinar la viabilidad.

En efecto el alcalde, James Padilla informó que avanzan en los procesos correspondientes como es el del registro único de damnificados con el objetivo de que quienes resultaron damnificados por el terremoto puedan obtener el auxilio del gobierno nacional.

En cuanto a las revisiones, el mandatario local mencionó que, con los ingenieros, arquitectos y muchos que han llegado de otras ciudades del país están inspeccionando cada una de las estructuras de la ciudad para verificar las condiciones tras la emergencia del pasado 10 de agosto.

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Asimismo, dijo que apuntan al acompañamiento del sector comercial con el fin de fortalecer la reactivación económica de la ciudad.

El alcalde también detalló las principales prioridades están: Atención y asistencia humanitaria a las familias afectadas.Gestión de materiales para la recuperación de viviendas. Recuperación de infraestructura afectada.

Retiro y manejo de residuos de construcción y demolición. Garantía de agua y saneamiento básico.Salvamento, seguridad y atención de emergencias. Atención en salud y acompañamiento social.

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A través de un oficio enviado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, solicitó apoyo económico a la entidad, basado en el primer corte del RUD del 24 de agosto del 2026.

La misiva explica la solicitud a través de la categoría del municipio, sexta y, así mismo, deja constancia de las afectaciones sufridas por los montenegrinos el pasado lunes 10 de agosto así: Familias afectadas: 4.106. Hogares no Habitables: 708. Hogares destruidos: 260

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La gobernación del Quindío en un trabajo articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Gobierno del Quindío desplegó realizaron una jornada de atención social y acompañamiento en el albergue temporal del corregimiento de Barcelona, en Calarcá, para brindar asistencia integral a las familias afectadas por la reciente catástrofe.

Esta intervención forma parte del monitoreo y la presencia en territorio que mantiene el Gobierno departamental en los cinco albergues temporales habilitados en la región: dos en Calarcá, dos en Quimbaya y uno en Armenia,

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El Rector de la Universidad del Quindío dijo sentirse abandonado por el ministerio de educación luego de la emergencia por el terremoto que dejó el 60% de esa institución afectada, hizo llamado para que establezcan soluciones.

En Caracol Radio Armenia entrevistamos al rector de la Uniquindío, Luis Fernando Polanía Obando que entregó detalles de cómo avanza el proceso de atención, entrega de ayudas humanitarias, apoyo psicosocial, a estudiantes, docentes y administrativos, la revisión estructural, la recolección de escombros y cómo será el proceso de reconstrucción y el llamado al ministerio de educación nacional.

La importante del retorno seguro y progresivo Rector: es que tanto la UNESCO como el marco Sendai para el manejo de los desastres, reducción y manejo de desastres, el mismo Ministerio de Educación y muchos expertos en educación han manifestado ya por años que la educación es fundamental para reactivación emocional de las personas en épocas de emergencia.

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Atendiendo esas esos a esos expertos, fue que el Consejo Académico tomó la decisión de reiniciar el 14 de agosto. Ahora bien, mientras se tomaba la decisión, que es una decisión gradual, flexible y diferencial, estábamos haciendo una caracterización con estudiantes, profesores y administrativos para ver cuál era la mejor manera de regresar.

Eso nos llevó a que desde el 12 con distancia y toda esta semana con presencial hemos estado haciendo encuentros de escucha con los estudiantes donde de la clase magistral, el taller, la evaluación no está permitido. O sea, primero tenemos que retomar la confianza, tratar de reconfirmar las condiciones de los estudiantes que ellos se puedan desahogar.

Porque muchos de ellos, como usted muy bien lo dice Adrián, han estado desde el terremoto viendo en redes sociales, escuchando malas noticias, pero nadie los ha escuchado. Y precisamente esa decisión se dio de esa de establecer esa metodología porque la caracterización, aparte del tema de que fue el que más predominó, que es el de los recursos económicos, el segundo era el apoyo emocional y psicosocial.

Apoyo psicosocial. Rector: Eso nos llevó también simultáneamente a establecer una estrategia con nuestros psicólogos, con psicólogos de la Universidad von Humboldt que amablemente nos han apoyado, con psicólogos que vinieron desde la Universidad de Antioquia y estuvieron aquí toda la semana con psicólogos de la universidad eh Conrad Lorenz, que también de manera virtual nos están apoyando para que podamos hacer esa atención a los estudiantes. En ese momento la escucha es fundamental.

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Ruta humanitaria. Rector: terminé la primera ruta humanitaria Uniquindiana que empezó aquí en el departamento del Quindío y posteriormente se fue a las diferentes ciudades donde tenemos sedes también. Y solamente escuchando a las personas, recorriendo el terreno, es que usted se da cuenta realmente de la gravedad de la emergencia. Y eso es un tema hay que hacerlo con paciencia.

Flexibilidad y elasticidad académica Rector: es muy satisfactorio porque los mismos muchachos manifiestan ese deseo de volver. Además, una garantía que les estamos dando desde el Consejo Académico y es que vamos con toda la flexibilidad que se pueda. Claro. O sea, casi que llegando a la elasticidad. ¿Qué significa eso en educación superior? Por decir algo, el semestre en la Universidad del Quindío se puede cancelar hasta la octava semana. No, en este vamos a permitir que se cancele hasta el último día.

O sea, un estudiante va a tratar y si no pudo, pues cancela, hermano, porque para que no se vaya a tirar su rendimiento académico por una causa externa. Eso también ya lo analizamos en el consejo académico, lo vamos a hacer, que, si un estudiante no se pudo conectar, tranquilo que ya los profesores tienen la orientación para que las clases se graben, se cuelguen y el estudiante entre cuando pueda. Que El estudiante no puede presentar el examen un día. Los profesores tienen la directriz también de no decir tiene cero, sino cuándo puede presentar el examen y se le hace el replanteamiento del examen.

Entonces, ahí es donde también la universidad tiene que tener un entendimiento, flexibilizar sus normas sin perder lógicamente pues la esencia que es que el que el servicio académico se preste de buena manera, Pero si siendo condescendientes con esas situaciones particulares que no van a permitir que los estudiantes puedan estar 100% concentrados como si lo estaban antes del terremoto.

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¿cómo está el panorama actualmente en materia de infraestructura de la universidad? Rector; empezamos desde la semana pasada con todo el tema de remoción de escombros y la demolición de algunas paredes que quedaron sueltas que esas también entre una réplica o unos vientos se puedan dar y puedan poner en peligro las personas que están ingresando a la institución. Ese proceso lo tenemos contemplado que se demore más o menos 2 meses para que quede la universidad completamente limpia.

Pero en esos mismos 2 meses vamos a hacer el amarre de unos muros, sobre todo, los ingenieros los conocemos como culatas, que son las paredes que están por encima de los espacios físicos que sostienen la cubierta, que no les pasó nada, pero los expertos de ingeniería nos dicen, “Mire, ahí no pasó nada porque no tenía pues porque por suerte, digámoslo así.” Pero sí les recomendamos que eso lo amarren antes de dar al servicio ciertos espacios.

Entonces, en los dos meses vamos a hacer demolición de escombros, retiro de demolición, retiro, vamos a hacer esas esas esos amarres y también tenemos una empresa que es la encargada de hacer todo el análisis ya para la reclamación grande al seguro como tal, que es la previsora que es del Estado.

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El concepto que yo tengo firmado por seis o siete especialistas de la Facultad de Ingeniería, todos ellos muy brillantes y con una gran trayectoria y conocimiento del tema, es que paradójicamente las estructuras se comportaron de manera divina porque precisamente nuestro tuvo un riesgo que colapsara una edificación.

Lo que pasa es que los elementos no estructurales, como la sangre, hacen ruido, matan gente, en este caso una fachada, un muro, un cielo raso y eso es lo que sí la universidad sufrió más o menos un 60% de afectación en sus edificaciones. Eso es lo que inicialmente manifestamos, que se iba aproximadamente 120.000.000 en ese tema de infraestructura, específicamente elementos.

Cuando tengamos ya toda la universidad limpia, pues se va actualizar ese presupuesto, no creemos que supere los 120 000, pero sí va a estar, yo creo que en un monto muy cercano a ese.

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Con ministerio de educación me siento abandonado Rector: Con respecto al tema del gobierno nacional, nosotros tuvimos la oportunidad al segundo día después del terremoto de reunirnos con el presidente de la República, el presidente con total disposición. Incluso pues delegó a una persona como padrino de la Universidad del Quindío a su jefe de despacho, Nicolás Gómez. Nosotros simultáneamente hemos enviado escritos al Ministerio de Educación, específicamente a la señora ministra para reiterarle un requerimiento que yo le hice al señor presidente.

Yo le dije, “Señor presidente, toda la reconstrucción en ese presupuesto preliminar estamos hablando de 170.000.000, 120.000 en infraestructura y hasta 50 000 en equipos de cómputo, equipos de laboratorio, muebles y enseres. Pero yo no vengo a pedirle los 170 000 porque aquí la universidad tiene un seguro, hemos sido juiciosos.

Yo necesito que usted me aporte para el deducible y me aporte para la estrategia de virtualización que vamos a implementar con los estudiantes, sobre todo en el tema de donación de tabletas y computadores para poderle entregar a nuestros estudiantes. El señor presidente muy comprometido,

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Sin embargo, yo envié escritos al Ministerio de Educación, pero si tengo que ser muy honesto, infortunadamente no hemos recibido respuesta. Y eso me ha tenido muy dolido.

pero el viernes se hizo reunión de la Red IQ que reúne a los directivos de las 10 universidades del Quindío y le pregunté a los rectores, “¿Alguno de ustedes ha recibido una carta de apoyo al Ministerio de Educación?” Ninguno.

Entonces, uno sí esperaría que aquí estuviese la ministra o el viceministro, pero no han salido de Bogotá. Y yo creo que, como se lo mencioné al inicio, muy importante conocer de primera mano y en terreno las realidades, porque eso es lo que permite tomar decisiones, pero usted ha sentado en un escritorio en Bogotá, en la comodidad de una oficina, es muy complicado que pueda atrasar directrices.

Entonces, esa sí es una invitación muy respetuosa y muy cordial al a la ministra y al señor viceministro para que realmente se apersonen de la situación, porque yo veo que están trabajando muy bien en el tema de la educación primaria y media, pero en la educación superior, al menos en el departamento del Quindío, nos hemos sentido abandonados.

Entonces, yo no puedo seguir esperando a que el gobierno se demore lo que deba demorarse. Nosotros ya estamos incluso repotenciando tabletas nuestras para entregar a los estudiantes, no son nuevas, pero la estamos repotenciando con internet gratis inicialmente un mes, pero si es prorrogable se hace.

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En otras noticias, En el Quindío, las autoridades descartaron que ataque a bala en el municipio de Génova que dejo una persona herida iba dirigido contra un líder social e integrante del pacto histórico.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante y el secretario del interior del Quindío Jaime Andrés Pérez entregaron detalles del ataque con arma de fuego en la noche del jueves en el municipio de Génova que dejó una persona herida, descartan móviles políticos y reportan resultados de operativos que tendrían relación con el hecho.

Comandante de la Policía: En el municipio de Génova se presentó una afectación a la vida de una persona. En este hecho resulta esa persona herida y se encuentra en este momento en estado supremamente delicado. Este hecho activó nuestra actividad operacional y el día de hoy logramos entrar e identificar unos inmuebles donde se logra la identificación de estupefaciente en cantidades significativas. Asimismo, la incautación de un arma de fuego que estamos verificando si tiene responsabilidad con el hecho anterior.

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El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez: Frente a esta denuncia que realiza un líder social y político adscrito al Pacto Histórico, nosotros activamos todas las rutas desde la Secretaría del Interior, la mesa de reacción rápida. Ayer se pudo identificar primero que no tenía relación al hecho que ocurrió en el municipio de Génova.

Sin embargo, él manifiesta que ha tenido una serie de ataques a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales. Nosotros activamos la ruta, vamos a recepcionar la denuncia en la fiscalía, vamos a hacerle un estudio de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional en Derechos Humanos realizará un acompañamiento pertinente.

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Por su parte el alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua Galvis, a través de un comunicado indicó “rechazamos de manera contundente los hechos de violencia registrados durante la noche anterior en el sector del barrio Nueva Esperanza, donde una persona resultó lesionada y permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Asimismo, manifestó su solidaridad con Diego Alejandro Arango Hernández, líder social del Pacto Histórico y contratista de la alcaldía de Génova, y su familia, por las afectaciones ocasionadas en su vivienda, así como con los familiares de la persona lesionada durante los hechos.

Frente a las versiones que han relacionado lo sucedido con una posible motivación política, es importante precisar que, hasta el momento, no existe información so­cial que permita establecer que los hechos hayan estado dirigidos contra Diego Alejandro, su familia, la vivienda en la que reside o que hayan tenido relación con su pertenencia a un partido político.

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En pleno centro de Armenia, la policía del Quindío recuperó 1500 dólares y un millón de pesos en efectivo que había sido hurtados a un ciudadano, los ladrones se hicieron pasar por policías.

La Policía Quindío a través del grupo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo UNIPOL, capturó a un hombre de 26 años de edad, por el delito de hurto en la capital del Quindío.

Este hecho se presentó sobre la calle 19 entre carreras 15 y 16, en vía pública del barrio Centro, donde al parecer un ciudadano fue abordado por dos hombres que sustraen de su pantalón la suma de más de 1.500 dólares y más de 1 millón de pesos aproximadamente.

Posteriormente y en una reacción oportuna de la Policía Nacional fue capturado el hombre, a quien le fue hallado en su poder dinero en efectivo entre dólares y pesos colombianos, igualmente, le fue incautado un teléfono celular.

De acuerdo a indagaciones preliminares, el capturado presenta registros por los delitos de hurto, hurto calificado, receptación y concierto para delinquir; este ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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En el Quindío, la Policía de carabineros incautó una especie de mono que estaba en cautiverio y en precarias condiciones, una persona fue capturada

El procedimiento se ejecutó en coordinación con personal de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y se llevó a cabo en la vereda Potosí, jurisdicción del municipio de Calarcá, luego de atender una denuncia relacionada con la presunta tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio.

Durante la inspección al inmueble, las autoridades encontraron un ejemplar de mono capuchino (Cebus imitator), el cual permanecía encerrado en una jaula dentro de una vivienda, en condiciones deficientes de bienestar y salubridad.

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Como resultado del procedimiento fue capturado un hombre de 53 años de edad, quien fue informado de sus derechos y posteriormente fue trasladado a la Estación de Policía de Calarcá, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización.

Asimismo, realizaron la incautación de un mono capuchino (Cebus imitator), el cual quedó registrado mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre de la CRQ, con el fin de garantizar su valoración, recuperación y posterior proceso de rehabilitación

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No paran los casos de maltrato animal en Armenia, en las últimas horas dos perros que permanecían amarrados y encerrados dentro de un apartamento fueron rescatados por la policía.

La Alcaldía de Armenia activó de manera inmediata la ruta de atención tras la denuncia de un presunto caso de maltrato animal en el conjunto residencial Montecarlo. La denuncia llegó a la Secretaría de Gobierno y Convivencia, desde donde se coordinó la atención con las autoridades competentes para verificar la situación y adelantar las actuaciones correspondientes.

La Policía Nacional, realizó la visita al lugar señalado y adelantó el procedimiento de acuerdo con los protocolos y la normatividad vigente. Tras las actuaciones realizadas, se determinó el traslado de los dos caninos identificados en el lugar al Centro de Zoonosis.

En la visita fueron identificados dos caninos: Toby, macho criollo de aproximadamente 10 años, y Mona, hembra criolla de aproximadamente 10 años, quien corresponde al animal que aparece en el video difundido en redes sociales.

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Ambos se encuentran actualmente bajo custodia de Zoonosis, donde reciben la atención y valoración médico veterinaria correspondiente.

El secretario de Gobierno y Convivencia anunció que inició los procesos legales correspondientes contra el presunto agresor ante Fiscalía e Inspección de Policía, de acuerdo con los resultados de las actuaciones y el proceso que adelanten las autoridades competentes.

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El departamento del Quindío tiene nuevo comandante de la Policía, se trata del Coronel Gustavo Morales que llega procedente de la unidad nacional de inteligencia para enfrentar los delitos de homicidios, tráfico de drogas y hurtos en esa región.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el nuevo comandante “yo soy el coronel Gustavo Alberto Morales Tavares, oriundo de esta región, orgullosamente cuyabro y estoy a su disposición”

¿Qué expectativas llega a la región para dirigir el comando de la policía?

Coronel: tengo un doble compromiso, como policía, pero también como quindiano. Entonces vengo a trabajar fuertemente para garantizar la convivencia y la seguridad de mis paisanos, vamos a reforzar las capacidades de inteligencia, una especial que conozco bastante bien de nuestra Policía Nacional y obviamente todo esto enfocado a disminuir los índices delincuenciales, los factores de riesgo social que están afectando a las diferentes comunidades.

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Experiencia en Inteligencia Policías. Coronel: la mayor parte de mi carrera en la Policía Nacional la he desempeñado en el servicio de inteligencia. También he tenido la oportunidad de conocer el mundo y el ámbito académico en la formación de los futuros oficiales. Estuve como subdirector de la Escuela de Cadetes y últimamente me he desempeñado como jefe de la oficina de control interno de la policía, o sea, que conozco muy bien los procesos de auditoría.

¿Cómo se ve el Quindío y ahora que está aquí? Coronel: me siento muy orgulloso de ser quindiano. Siempre nos destacan el civismo, esa amabilidad, ese don de gentes, esa cercanía para atender al foráneo. Entonces, creo que es algo que debemos seguir fortaleciendo, seguir destacando y obviamente no podemos perder esa esencia, ese ADN que nos caracteriza a los quindianos.

Continuar el trabajo del coronel Bustamante. Coronel: Mi compañero, el coronel Carlos Bustamante, que me está entregando en este momento, pues deja bastante trabajo adelantado, sobre todo en lo que es la caracterización de la criminalidad. Hay bastantes procesos en marcha y seguramente vamos a dar prontamente resultados operacionales muy importantes.

Los retos del nuevo comandante de la Policía, Quindío. Coronel: los retos, primero que los quindianos se sientan tranquilos. Sé que hay una preocupación muy grande y una percepción de inseguridad, específicamente por el consumo de estupefacientes, también por los habitantes de calle y obviamente pues hay que decirlo que en el tema de homicidios y lesiones personales pues tenemos unas cifras que debemos a trabajar fuertemente para contenerlas y Dios permita que podamos disminuirlas.

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Armenia. Coronel: sabemos de 11 organizaciones, por lo menos hablo en el caso del municipio de Armenia, organizaciones criminales que están dedicadas al microtráfico y obviamente estas organizaciones con los habitantes de calle, los están instrumentalizarlos a través del consumo y obviamente eso genera situaciones de convivencia muy complicadas y nos están generando lesiones personales y homicidios.

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En las zonas rurales de dos municipios del Quindío comenzó el racionamiento de agua debido a la reducción del caudal de ríos y quebradas debido a la sequía, esto se suma al racionamiento nocturno de agua en la zona urbana de Filandia.

Así lo confirmó el director ejecutivo del Comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez que manifestó que al impacto del terremoto para los caficultores se suma, el fenómeno del niño que provocara problemas en las floraciones de la cosecha cafetera, eso sumado a los incendios forestales y la reducción de ríos y quebradas por la falta de lluvia.

El líder gremial cafetero señaló “se juntaron muchos factores climáticos en estos momentos, unos vientos fuertes en la zona de cordillera que dañó algunos secadores parabólicos de algunas viviendas en los municipios de cordillera. Incendios en Pijao y Génova, sumado a ello el terremoto y fenómeno del Niño”

Racionamientos de agua rural en dos municipios del Quindío Director comité: tenemos unas condiciones extremas y allí está el gran reto de acompañar a las familias caficultoras e invitarlas a hacer uso eficiente del agua en estos momentos, a acopiar agua o reservar agua que eso le va a permitir justamente atender las necesidades que se tengan en el campo porque ya se están realizando racionamientos en la zona rural.

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El abasto de agua el Comité de Cafeteros del Quindío está realizando racionamiento justamente por la falta de disponibilidad de este líquido, esto sucede en los municipios de Circasia, Montenegro y próximamente Filandia y Quimbaya. Entonces la situación no está fácil, pero pues obviamente haremos todo lo posible para acompañar en estos momentos tan complejos a nuestros caficultores y campesinos.

Cabe recordar que actualmente hay racionamiento nocturno de agua en la zona urbana del municipio de Filandia, Quindío de 10 de la noche a 5 de la mañana debido a la reducción del caudal de la quebrada Bolillos que es la única fuente abastecedora para esa localidad.

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La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, continúa realizando seguimiento al contrato de obra 004, correspondiente al desmonte del teleférico El Tolrá, en el municipio de Buenavista. Actualmente, las labores presentan un avance del 90%, evidenciando un desarrollo satisfactorio frente a las actividades contempladas en el proyecto.

De acuerdo con el avance registrado, se espera que durante las próximas semanas se culmine de manera anticipada el desmonte total de la estructura, dando cumplimiento a las actividades previstas.

De manera articulada con la Alcaldía de Buenavista, también se coordinan las acciones correspondientes a la disposición final de los elementos desmontados, los cuales serán entregados a los Talleres Departamentales.

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El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, entregará el séptimo ciclo de transferencias monetarias de Colombia Mayor a cerca de 3 millones de participantes del programa, entre el 3 y el 13 de septiembre.

Tal como fue anunciado por el primer mandatario con los colombianos, la entidad gestionó los recursos necesarios para garantizar los 639.643 millones de pesos correspondientes al séptimo ciclo del programa.

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El secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo Martínez, invita a los gestores culturales del Quindío, a participar este lunes 31 de agosto, desde las 2:00 p.m. a una reunión para dar a conocer los pormenores de la ordenanza que dará legalidad al Festival de la Quindianidad,

“Será en el salón Antonio Valencia y nos vamos a reunir con el sector para dialogar sobre la propuesta que da pie a la creación del evento y esperamos que pueda mostrar, exhibir, visibilizar y potenciar todo el arte y la cultura que hemos logrado construir como pueblo a lo largo de los años”, sostuvo el funcionario.

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Hoy lunes 31 de agosto, el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío reabrirá sus puertas, y así, sus 350 estudiantes de teatro, música y artes plásticas podrán retomar sus estudios, luego de que ingenieros especializados descartaran daños estructurales en el edificio.

Así lo anunció su director, Sebastián Martínez Castro, quien precisó que las afectaciones en el instituto fueron “puntuales”, y que ya se puso en marcha un cronograma de reparaciones que permitirá tener las instalaciones habilitadas para el inicio del ciclo académico.

El retorno presencial se complementará con apoyos virtuales para contenidos teóricos, en un modelo que destinará cerca del 70% de las actividades académicas a la presencialidad.

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En deportes, Cuatro medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce conquistó la gimnasia artística del Quindío en el Campeonato Nacional Federado disputado en Ibagué entre el 25 y el 30 de agosto.

La delegación cerró con once preseas, entre ellas el oro por equipos, en una actuación histórica para el departamento. A estos resultados se sumó la clasificación a los Juegos Nacionales 2027 de Luna Suárez Urrea y Luciana Soto Gutiérrez.

Entre las protagonistas estuvo Siara Chiacchio Orozco, campeona en viga y suelo, y medallista de plata en la general individual. Violetta Hernández consiguió oro en salto, plata en viga y bronce en la general individual, mientras Alana Montoya obtuvo tres bronces en salto, viga y suelo. Luciana Soto Gutiérrez también hizo historia con el bronce en viga de la categoría prejuvenil y Quindío completó la cosecha con el oro por equipos al alcanzar 112.300 puntos, por delante de Antioquia y Tolima.

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Finalmente, el Deportes Quindío ganó 2 a 0 de visitante ante Unión Magdalena por la séptima fecha del torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío será de local este miércoles 2 de septiembre en el estadio Centenario, pero por los cuartos de final de la Copa Colombia donde enfrentará a Llaneros a las 530 de la tarde en partido único.