Manuel Carrasco desde los Premios Juventud habló de su trabajo con el colombiano Juanes
El artista español cuenta con una nominación en la categoría de Mejor Euro-Song por su tema “Oh Si Pudiera”
Los premios Juventud que galardonan lo mejor de la música, el entretenimiento y la cultura pop hispana y que es abanderado por la cadena televisiva Univisión, se celebrarán este año en el Starlite de Marbella en Andalucía, España.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...