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02 sep 2026 Actualizado 17:04

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Manuel Carrasco desde los Premios Juventud habló de su trabajo con el colombiano Juanes

El artista español cuenta con una nominación en la categoría de Mejor Euro-Song por su tema “Oh Si Pudiera”

Manuel Carrasco confiesa desde los Premios Juventud que quiere colaborar con el colombiano Juanes (Photo by Gisela Jané/Redferns)

Manuel Carrasco confiesa desde los Premios Juventud que quiere colaborar con el colombiano Juanes (Photo by Gisela Jané/Redferns) / Gisela Jané

Manuel Carrasco confiesa desde los Premios Juventud que quiere colaborar con el colombiano Juanes (Photo by Gisela Jané/Redferns)
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Los premios Juventud que galardonan lo mejor de la música, el entretenimiento y la cultura pop hispana y que es abanderado por la cadena televisiva Univisión, se celebrarán este año en el Starlite de Marbella en Andalucía, España.

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Marylin León

Marylin León

Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...

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