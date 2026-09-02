Manuel Carrasco desde los Premios Juventud habló de su trabajo con el colombiano Juanes

Manuel Carrasco confiesa desde los Premios Juventud que quiere colaborar con el colombiano Juanes (Photo by Gisela Jané/Redferns) / Gisela Jané

Los premios Juventud que galardonan lo mejor de la música, el entretenimiento y la cultura pop hispana y que es abanderado por la cadena televisiva Univisión, se celebrarán este año en el Starlite de Marbella en Andalucía, España.

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