El actor George Clooney recibirá el León de Oro por su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia

El actor y cineasta estadounidense George Clooney ofreció una rueda de prensa el miércoles por la mañana en el primer día del Festival de Cine de Venecia, donde abordó diversos temas, como la tensa situación política en Estados Unidos, el auge de la inteligencia artificial y el intento de Paramount de fusionarse con Warner Bros.

¿Qué dijo Clooney sobre Mark Ruffalo?

También defendió a Mark Ruffalo, a quien Paramount acusó de recurrir a “estereotipos antisemitas” después de que la estrella de Marvel criticara el acuerdo por sus posibles consecuencias para Hollywood y acusara a la familia Ellison de ser cómplice del “genocidio” contra los palestinos.

“Apoyo el derecho de Mark Ruffalo a expresarse libremente. Es ridículo. No vamos a prohibir la libertad de expresión. Creo en ella incluso cuando discrepo totalmente. Es importante. De hecho, es parte fundamental del funcionamiento de la democracia”, dijo Clooney.

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De la fusión Paramount-Warner Bros.

Clooney calificó la fusión como “algo complicado” y sugirió que “no sabe cómo resultará”.

“No veo cómo la fusión pueda ser financieramente viable para quienes la impulsan. Ya veremos. Me preocupa cuando una gran empresa absorbe a otra. Siempre me preocupa cuando las grandes empresas se fusionan porque significa que mucha gente va a perder su trabajo”, expresó.

¿Y la situación política de Estados Unidos?

Clooney ha sido durante mucho tiempo uno de los críticos más acérrimos del presidente Donald Trump, así que, naturalmente, le preguntaron al actor sobre su opinión acerca del estado de la democracia.

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“¿Cómo ve el estado del país? Hay una palabra genial, kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos cualificadas. Creo que tal vez ahora mismo tengamos una kakistocracia, pero saldremos adelante. Tendremos elecciones en noviembre que deberían servir como contrapeso. Y luego, en 2028, recuperaremos cierta normalidad", afirmó.

Clooney bromeó diciendo que se ha puesto nostálgico mientras se prepara para recibir un reconocimiento a su trayectoria.

“Tengo 65 años; todo es melancólico. Te cepillas los dientes y piensas: ‘Antes tenía los dientes mucho mejor’. Todo lo relacionado con envejecer... También me siento muy afortunado. Tengo una esposa increíble a la que quiero muchísimo y que me quiere a mí. Tengo unos hijos maravillosos. Creo que la vida es bastante buena”.