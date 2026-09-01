La historia de la colombiana que hará parte de la nueva colección de Tous

Paula Mendoza, es una artista colombiana de gran reconocimiento internacional, ella presenta colecciones en varios lugares y produce joyas de gran calidad, es por esta razón que va a colaborar en la próxima colección de la marca Tous.

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Próximamente se realizará este lanzamiento de una de las marcas más importante de joyería internacional.

¿Cómo ingresó a esta marca?

“Llevamos dos años en este proceso. Lo primero que pasó fue, me buscaron en Colombia Moda, el director creativo de ese momento se acercó a mí después de un desfile, me dijo: “Paula, la familia quiere conocerte” y yo pues me morí de la dicha, acto seguido pues fui a Barcelona a conocer a las cuatro hijas, llegué a las oficinas, allá me reuní con ellas y me llamó mucho la atención, me llenó de mucho orgullo que me dijeran que conocían mis joyas y que querían colaborar conmigo”, comentó la joyera a 6AM W de Caracol Radio.

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Cómo es la colección:

“Son dos ositos, un grande y uno chiquito, dos earcuff, que son algo muy de tendencia ahora que se pone en la orejita, que no necesitan hueco, e hicimos un collar, entonces está un collar, dos air cups, un anillo que está increíble, todo es hecho en plata, porque digamos que eso es una propuesta que ellos están haciendo muy novedosa, y pues este oso cumplió 40 años y fue un ícono de la marca que realmente eso que todo se volviera muy muy muy importante”, indicó Paula Mendoza.

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