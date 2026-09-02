Así funciona el modelo de ciudad del futuro en Medellín: reconocido inmobiliario lo implementaría

Tony Cho busca implementar su modelo de ciudad en Medellín que busca transformar los espacios urbanos y mejorar la vida de las personas.

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Su propuesta está recogida en su nuevo libro, Generation Regeneration, en el que plantea cómo podrían ser las ciudades del futuro y cómo el desarrollo urbano puede generar beneficios no solamente económicos, sino también sociales y ambientales.

Cho sostiene que no se trata solamente de construir edificios, negocios o nuevas zonas residenciales, sino de crear espacios que también mejoren la vida de las personas, fortalezcan las comunidades y protejan la naturaleza.

A este modelo lo llama “regenerative placemaking”, que plantea que los lugares donde vivimos deben ayudar a recuperar y fortalecer tanto el medioambiente como las relaciones entre las personas. Uno de los temas que más destaca es la soledad y cómo el diseño de las ciudades puede influir en la manera en que las personas se relacionan.

Cho también considera que las ciudades deberían tener más espacios para caminar, encontrarse y crear comunidad, en lugar de estar diseñadas principalmente alrededor de los automóviles.

Entre sus proyectos está el ChoZen Center for Regenerative Living, en Florida, un espacio de 40 acres que busca combinar conservación de la naturaleza, desarrollo de comunidades y bienestar.

Tony Cho, es un empresario, desarrollador inmobiliario y experto en transformación de ciudades. Lleva más de 20 años trabajando en proyectos urbanos y comunidades, él habló en 6AM W de Caracol Radio de cómo funciona este modelo de ciudad.

¿Por qué elegir a Medellín?

“Ximena Cho es una de mis inspiraciones más importantes en mi vida, es de Bogotá, ella murió de cáncer de mama hace un año y tres meses, ella era la co-creadora de esta idea y no estamos puestos para construir, pero estamos explorando para hacer un pueblo de viviendas, de hoteles. Medellín ya es un ejemplo de cómo incluir la naturaleza entre las ciudades y los pueblos. Este fue el sueño de Ximena y está muy cerca a mi corazón”.

Construcción de ecosistemas como ciudad

“Todo está conectado hacia la comunidad, la gente es más longeva y buena si tiene conexiones a la familia y la sociedad. Este ecosistema tiene naturaleza, animales y comunidades que pueda apoyar la tecnología y la innovación”.

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