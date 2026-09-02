Debate Omaña y Corzo: ¿Universidad del Catatumbo es una inversión social necesaria o improvisación?
Los congresistas Alejandra Omaña y Juan Felipe Corzo hablan sobre la radicación de proyecto de ley para formalizar la Universidad del Catatumbo tras hundirse por vicios de trámite.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...