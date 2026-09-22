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22 sep 2026 Actualizado 13:19

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Luis Miguel anuncia el Tour 2027 y confirma su regreso a los escenarios el próximo año

El cantante mexicano sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una nueva gira, aunque todavía no revela fechas ni ciudades.

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 11: Luis Miguel performs during his tour at Kaseya Center on October 11, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 11: Luis Miguel performs during his tour at Kaseya Center on October 11, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) / Alexander Tamargo

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 11: Luis Miguel performs during his tour at Kaseya Center on October 11, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images)
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Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027. El cantante mexicano confirmó este 21 de septiembre de 2026 el “Luis Miguel Tour 2027”, a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

El anuncio estuvo acompañado por un afiche en el que aparece el intérprete con traje oscuro y corbata, mientras que en la parte inferior se lee el nombre de la nueva gira. La publicación no incluyó, por ahora, fechas, ciudades, países ni escenarios.

La noticia generó rápidamente reacciones entre sus seguidores, quienes esperaban conocer los planes del artista después de su última gran gira. De acuerdo con medios que reportaron el anuncio, la publicación comenzó a acumular miles de interacciones poco después de ser compartida.

El nuevo recorrido llega después del Luis Miguel Tour 2023-2024, una extensa gira internacional que llevó al cantante por distintos países de América y Europa y que finalizó en diciembre de 2024.

Durante aquella gira, Luis Miguel se presentó en países como México, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y otros territorios de la región. Sin embargo, no significa que estos países estén confirmados para el Tour 2027, ya que el nuevo itinerario aún no ha sido publicado.

Por ahora, el anuncio oficial funciona como el primer adelanto de la nueva etapa de conciertos. Los seguidores deberán esperar próximas publicaciones para conocer cuándo comenzará la gira, qué ciudades estarán incluidas y cuándo comenzará la venta de entradas.

También se recomienda esperar la información difundida por los canales oficiales antes de adquirir entradas, ya que previamente se han reportado ofertas de boletos para supuestos conciertos que no estaban confirmados.

Así, Luis Miguel Tour 2027 queda oficialmente anunciado, mientras continúa la expectativa por conocer el calendario completo de presentaciones del cantante.


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