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02 sep 2026 Actualizado 16:36

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Independencia de México, estas son las estrellas que llegarán a Las Vegas del 11 al 16 de septiembre

Alejandro Fernández, Maná, Marc Anthony, Carlos Santana y Marco Antonio Solís hacen parte de la programación especial que reunirá a grandes figuras de la música latina en diferentes escenarios de la ciudad.

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Las Vegas se prepara para celebrar la Independencia de México con una amplia programación musical entre el 11 y el 16 de septiembre, que llevará a reconocidos artistas latinos y mexicanos a diferentes escenarios de la ciudad.

La agenda fue anunciada por Live Nation Las Vegas y reúne a figuras como Alejandro Fernández, Maná, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Carlos Santana y Los Tucanes de Tijuana, además de otros artistas de la música regional mexicana, pop y rock latino.

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 20: Singer Alejandro Fernande performs during a concert at Plaza de Toros on May 20, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 20: Singer Alejandro Fernande performs during a concert at Plaza de Toros on May 20, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 20: Singer Alejandro Fernande performs during a concert at Plaza de Toros on May 20, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 20: Singer Alejandro Fernande performs during a concert at Plaza de Toros on May 20, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Una semana llena de música, inicialmente el 11 de septiembre, Maná se presentará en la T-Mobile Arena con su Vivir Sin Aire Tour. Ese mismo día, Marc Anthony continuará su residencia VEGAS… MY WAY en el Bleaulive Theater, mientras Marco Antonio Solís llegará al Dolby Live del Park MGM con su TOUR GRATITUD 2026.

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency &quot;VEGAS…MY WAY!&quot; at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency "VEGAS…MY WAY!" at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas) / Denise Truscello

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency &quot;VEGAS…MY WAY!&quot; at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas)

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 13: Marc Anthony performs onstage during the debut of his new Las Vegas residency "VEGAS…MY WAY!" at BleauLive Theater inside Fontainebleau Las Vegas on February 13, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for Live Nation Las Vegas) / Denise Truscello

La programación continuará el día 12 de septiembre con artistas como Los Ángeles Azules, Grupo Duelo, José María Napoleón y Zoé, quienes tendrán presentaciones en diferentes escenarios de Las Vegas.

Posteriormente el 13 de septiembre también tendrá una importante presencia de música mexicana y latina. Chuy Lizárraga y Julio Preciado, Palomazo Norteño, Soda Stereo, Los Tucanes de Tijuana hacen parte de la cartelera.

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Mario Quintero Lara of Los Tucanes De Tijuana performs during BST Hyde Park 2026 at Hyde Park on July 10, 2026 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns)

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Mario Quintero Lara of Los Tucanes De Tijuana performs during BST Hyde Park 2026 at Hyde Park on July 10, 2026 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns) / Lorne Thomson

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Mario Quintero Lara of Los Tucanes De Tijuana performs during BST Hyde Park 2026 at Hyde Park on July 10, 2026 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns)

LONDON, ENGLAND - JULY 10: Mario Quintero Lara of Los Tucanes De Tijuana performs during BST Hyde Park 2026 at Hyde Park on July 10, 2026 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns) / Lorne Thomson

Uno de los espectáculos más esperados será el día 15 de septiembre, cuando Alejandro Fernández se presente en el MGM Grand Garden Arena con su De Rey A Rey Tour. El cantante mantiene así su tradición de celebrar las Fiestas Patrias en Las Vegas.

Finalmente, el día 16 de septiembre, Carlos Santana cerrará esta programación especial con su espectáculo An Intimate Evening with Santana: Greatest Hits Live en el House of Blues.

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La celebración coincide con las fechas en las que México conmemora su Independencia, cuyo momento central es el tradicional Grito de Dolores, que se realiza la noche del 15 de septiembre.

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