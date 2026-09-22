Ozzfest regresará a Estados Unidos tras casi una década de ausencia

Ozzfest, uno de los festivales más reconocidos del hard rock y el metal, regresará a Estados Unidos en 2027, después de casi una década sin realizar un evento en el país.

La organización confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde anunció que Ozzfest tendrá presencia tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Sin embargo, por ahora no se han revelado las ciudades, las fechas ni los artistas que harán parte del cartel.

El regreso del festival también tendrá un significado especial, ya que previamente se había anunciado una edición en Villa Park, Birmingham, Reino Unido, ciudad natal de Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y figura central en la historia de Ozzfest.

El festival fue creado en 1996 por Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy, después de que el cantante no pudiera participar en Lollapalooza. Con el tiempo, Ozzfest se convirtió en un importante escenario para artistas de hard rock y metal, además de servir como plataforma para nuevos talentos.

Aunque tuvo una actividad constante durante varios años, el festival comenzó a realizarse de manera esporádica. Su última edición en Estados Unidos se realizó en 2018, en The Forum de Inglewood, California, con artistas como Rob Zombie, Body Count y Marilyn Manson.

Ozzy Osbourne announces that Ozzfest 2007 will be free. The announcement was made during a press conference at the Century Plaza hotel in Los Angeles, California on February 6, 2007. (Photo by John Shearer/WireImage for Live Nation) / John Shearer Ampliar Ozzy Osbourne announces that Ozzfest 2007 will be free. The announcement was made during a press conference at the Century Plaza hotel in Los Angeles, California on February 6, 2007. (Photo by John Shearer/WireImage for Live Nation) / John Shearer Cerrar

Tras la muerte de Ozzy Osbourne en 2025, Sharon Osbourne manifestó en diferentes oportunidades su intención de recuperar el festival. También había revelado que se adelantaban conversaciones con Live Nation para concretar su regreso.

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Ahora, Ozzfest prepara una nueva etapa, aunque los detalles del cartel y las ciudades que recibirán el festival todavía están pendientes de confirmación.