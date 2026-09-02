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02 sep 2026 Actualizado 17:55

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‘Juntos por el Pacífico’, iniciativa para ayudar a emprendedores afectados por el terremoto

El evento reunirá a quienes se prepararon para participar en el Petronio Álvarez y quedaron con sus productos represados tras la suspensión del festival por la emergencia.

Foto: EFE/ Ernesto Guzmán

Foto: EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán (EFE)

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En Cali siguen surgiendo iniciativas de solidaridad para apoyar a los emprendedores que se prepararon para participar en el Petronio Álvarez y se quedaron con sus productos represados luego de la suspensión del festival por el terremoto.

En esta oportunidad, un grupo ciudadano se unió para crear ‘Juntos por el Pacífico’, un evento que busca reunir a varios de estos portadores de tradición para ofrecer sus productos y expresiones culturales.

El encuentro se realizará del 18 al 20 de septiembre en la cancha del barrio Guabal, donde habrá gastronomía, artesanías, bebidas ancestrales y otras manifestaciones de las tradiciones del Pacífico.

“Tendremos una gran plataforma comercial donde podrán participar 50 emprendimientos del pacífico y 15 emprendimientos de personas de la comuna 10. Hasta el momento hemos recibido 150 correos de personas interesadas en participar (juntos.pacifico@gmail.com). Esta semana estaremos realizando el proceso de selección”, indicó Carolina Cortés, vocera de la iniciativa.

Más información

Sobre el festival Petronio, la Alcaldía ha indicado que se planea realizar en noviembre, en un formato más pequeño e íntimo, que permitirá rendir homenaje a la memoria de las víctimas de la emergencia y aportar a la sanación colectiva a través de la cultura.

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