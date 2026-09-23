Edificio Tribeca en Cali podrá ser ocupado con restricciones tras nueva evaluación

Las autoridades explicaron que las edificaciones son clasificadas de acuerdo con las condiciones encontradas durante las inspecciones. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Continúan las evaluaciones de las edificaciones afectadas por el terremoto en Cali, con el propósito de establecer cuáles pueden volver a ser utilizadas bajo condiciones de seguridad y cuáles requieren intervenciones mayores.

Uno de los casos que tuvo modificaciones en las últimas horas es el edificio Tribeca, cuyos habitantes habían sido evacuados de manera preventiva el pasado lunes y que ahora podrán ingresar nuevamente.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que inicialmente la estructura había sido clasificada como insegura, pero que tras una nueva evaluación técnica se modificó, permitiendo el acceso controlado y manteniendo restricciones en determinadas zonas.

“El edificio tenía un sticker rojo tendiente a elementos arquitectónicos que estaban colgando, por eso el uso de este era inseguro. Sin embargo, después de una mesa técnica deliberada con la administración y la constructora, se decidió hacer unos unos pasos restringidos por los lugares donde se encontraban estos elementos peligrosos. Se ha decidido cambiar el sticker a amarillo, donde las personas no podrán transitar por estos sitios y así podemos proteger la vida”, detalló.

En el caso de Podium, la Secretaría también adelanta una revisión por parte de un comité de expertos para determinar si puede aplicarse una medida similar y permitir el retorno de los residentes bajo condiciones específicas. Estas evaluaciones corresponden a una segunda fase de inspección que puede modificar los conceptos iniciales emitidos después del terremoto.

Las autoridades explicaron que han sido caracterizadas 3.403 estructuras tras el terremoto. De ellas, 1.078 tienen sticker rojo, que indica que no existen condiciones seguras para el ingreso; 1.272 cuentan con sticker amarillo, que establece un uso restringido y 1.053 tienen sticker verde, lo que permite su uso sin restricciones.