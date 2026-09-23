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23 sep 2026 Actualizado 16:03

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Mataron a bala a adolescente de 17 años en Tuluá, Valle

El joven fue atacado en el sector del polideportivo de Farfán y murió horas después en el Hospital Tomás Uribe

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Un adolescente de 17 años fue asesinado a bala en Tuluá, Valle del Cauca. El ataque ocurrió en la tarde del martes 22 de septiembre en el sector del polideportivo de Farfán, en zona urbana del municipio.

El joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió en el Hospital Tomás Uribe.

Tras conocerse el ataque, la Policía desplegó un plan candado en diferentes sectores de Tuluá, mientras unidades de Policía Judicial adelantaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del ataque.

Los actos urgentes fueron asumidos por el CTI de la Fiscalía, que avanza en la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada y no se descartan otras líneas de investigación.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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