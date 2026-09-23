Mataron a bala a adolescente de 17 años en Tuluá, Valle

Un adolescente de 17 años fue asesinado a bala en Tuluá, Valle del Cauca. El ataque ocurrió en la tarde del martes 22 de septiembre en el sector del polideportivo de Farfán, en zona urbana del municipio.

El joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió en el Hospital Tomás Uribe.

Tras conocerse el ataque, la Policía desplegó un plan candado en diferentes sectores de Tuluá, mientras unidades de Policía Judicial adelantaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del ataque.

Los actos urgentes fueron asumidos por el CTI de la Fiscalía, que avanza en la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada y no se descartan otras líneas de investigación.