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23 sep 2026 Actualizado 15:54

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Hombres armados mataron a una mujer a bala y dejaron herido a un adulto mayor en Jamundí, Valle

El ataque ocurrió en el barrio Sachamate. La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego y murió en el lugar

Homicidios/Colprensa

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Una mujer de 42 años fue asesinada con arma de fuego en el barrio Sachamate, en Jamundí, sur del Valle del Cauca. En el mismo hecho, un adulto mayor, habitante de calle, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

La víctima fue identificada como Mayden del Carmen Soto Coopililo, quien recibió cinco heridas por arma de fuego y falleció en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados habrían llegado hasta el sector y atacado a la mujer. El adulto mayor lesionado no tendría ningún vínculo con la víctima, según las primeras verificaciones.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes fueron los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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