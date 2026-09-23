Pese al intenso calor, Acuavalle asegura que no habrá racionamiento de agua por el momento

Ante las altas temperaturas y el avance del fenómeno de El Niño hacia su periodo de mayor intensidad, el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez, aseguró que, por ahora, no existe riesgo de racionamiento de agua en los municipios atendidos por la empresa.

El funcionario explicó que, aunque se ha registrado una disminución en algunos caudales de las fuentes superficiales, la empresa mantiene un monitoreo permanente de sus sistemas y ha implementado medidas para garantizar la sostenibilidad del servicio.

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“Nosotros venimos trabajando articuladamente en todo el departamento desde todas las seccionales que tenemos que ver con el tema del agua, y en Aquavalle podemos dar un parte de tranquilidad, aunque que hemos tenido sí unas disminuciones en algunos de los caudales de nuestras fuentes superficiales, pero a la fecha se ha logrado la sostenibilidad hídrica, hemos podido hacer las regulaciones a través de nuestra empresa de las pérdidas que teníamos haciendo un monitoreo permanente a todos nuestros sistemas y específicamente el tema del del embalse del Sara Brut”, argumentó el gerente.

Sánchez también se refirió a las versiones sobre un posible racionamiento y aseguró que los niveles actuales permiten mantener el servicio con normalidad.

“Quisiera decirles que no hemos tenido un descenso considerable que conlleve a un posible racionamiento”, aseguró.

Actualmente, el embalse Sara Brut se encuentra en el 93,5 % de su capacidad, un nivel que, según Acuavalle, permite mantener el suministro mientras avanzan los meses de mayor impacto del fenómeno de El Niño.

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“Actualmente tenemos un descenso, el embalse se encuentra en 93.5% de su capacidad, es decir, estamos llegando al pico del fenómeno del Niño que es entre el mes de octubre y noviembre y tenemos la suficiencia para poder seguir suministrando el líquido vital sin ninguna situación de racionamiento.”

Recordemos que la empresa Acuavalle, presta el servicio de agua potable en 33 municipios del Valle del Cauca, 50 corregimientos y 66 veredas, con cerca de 205.000 suscriptores.