Mujeres lideraban redes de microtráfico y convirtieron casas en búnkeres en Cali

Casas convertidas en búnkeres para proteger el negocio de las drogas y mujeres ocupando posiciones de mando hacen parte de los hallazgos de una investigación de la Policía que permitió golpear tres estructuras de microtráfico en Cali.

La ofensiva se desarrolló en las comunas 11, 12 y 15, con 26 allanamientos y la captura de 26 presuntos integrantes de las organizaciones que operaban en sectores como Ciudad Córdoba, Primavera, El Rodeo, El Vallado y la invasión Haití.

Entre los principales objetivos aparecen alias ‘La Gorda’, de 31 años, y ‘Maritza’, de 53, señaladas de liderar y coordinar actividades criminales. La investigación también identificó a otras mujeres en funciones estratégicas dentro de la logística, administración y control de los puntos de expendio.

Uno de los casos más llamativos fue el de ‘Los Pelaos’, en El Rodeo. Según la Policía, ‘La Gorda’ habría ordenado acondicionar viviendas con sistemas de blindaje artesanal, convirtiéndolas en una especie de búnkeres para dificultar el ingreso de las autoridades y mantener activo el expendio de droga.

En la otra estructura, ‘La Primavera’, alias ‘Maritza’ sería la principal determinadora de las actividades criminales. Mientras que en ‘Los de la Invasión’, el cabecilla sería alias ‘Candelo’, quien contaba con tres mujeres en posiciones de coordinación y control.

“Estas tres organizaciones podían distribuir unas 50 mil de estupefacientes al mes, generando rentas criminales superiores a $360 millones”, señaló el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Cali.

Durante los operativos fueron incautadas 3 mil dosis de marihuana y derivados de cocaína, cinco armas de fuego y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Los capturados acumulan más de 80 anotaciones judiciales. Tras ser presentados ante la Fiscalía, 20 fueron privados de la libertad por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fueg