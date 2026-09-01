Tras suspensión del Petronio por el terremoto, sus portadores llevan el Pacífico a Bogotá

Cali, Valle del Cauca

Ante la suspensión del Festival Petronio Álvarez en Cali, ocasionada por las condiciones que dejó el terremoto, más de 120 portadores y portadoras de tradición llevarán sus saberes, productos y expresiones culturales a la Feria del Hogar en Bogotá.

La participación se convierte en una alternativa para que artesanos y emprendedores que hacen parte del festival mantengan activas sus economías y encuentren nuevos espacios de comercialización.

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La delegación estará dividida en dos grupos, que participarán entre el 2 y el 11, y entre el 11 y el 21 de septiembre.

“Después de tener una esperanza perdida, es una alegría enorme contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Cali, la Alcaldía de Bogotá y las Cámaras de Comercio, que nos abren nuevas puertas comerciales. Para muchos será la oportunidad de conocer Bogotá. Esperamos llevar nuestra cultura, mostrar nuestro talento y vender todo”, afirmó Lisenia Pinillo, portadora de tradición.

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La Administración Distrital prepara además una conmemoración especial del Petronio en noviembre, mientras evalúa un nuevo escenario para el festival.

“El Petronio Álvarez es una necesidad histórica para la cultura de Cali y vamos a tener festival. Queremos que esta edición sea un espacio de sanación y memoria para quienes ya no están, pero también de solidaridad y alegría, porque la cultura será fundamental para que Cali vuelva a levantarse. Será un encuentro más íntimo, en un espacio distinto a la Unidad Deportiva, pero manteniendo vivo el espíritu del festival”, afirmó Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali.

La iniciativa es posible gracias a la articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura y el Festival Petronio Álvarez, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.