Campesinos lesionados y fincas afectadas en zona rural de Buga por incendio de más de 50 días

El incendio en el sector de Mesa de Río Loro, en zona rural de Buga, completa más de 50 días activo y, según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Buga, ya son más de mil las hectáreas de bosque andino y páramo afectadas dentro del Parque Natural Las Hermosas.

Aunque no se reportan viviendas afectadas, el fuego sí ha alcanzado varias fincas del sector, generando pérdidas para quienes dependen de estos terrenos para trabajar. Así lo reporta el Capitán Harold Álzate, comándate de Bomberos de Buga:

“Son bastantes las fincas y en áreas muy importantes las afectadas. Las personas que son dueños de estas fincas o trabajan en ellas quedaron sin trabajo, quedaron en la ruina porque se les ha quemado toda la tierra, se les ha quemado los potreros, se les ha quemado todo el bosque”

El Cuerpo de Bomberos también destaca el apoyo de las comunidades de la zona. En algunos momentos han llegado a participar hasta 150 personas en las labores. Sin embargo, El comandante advierte que este esfuerzo comunitario no es suficiente para controlar por sí solo una emergencia de esta magnitud. Pues, además, estas jornadas han dejado a algunos campesinos lesionados.

Por eso, los organismos de socorro insisten al gobierno nacional el apoyo con el uso de aeronaves para la atención y liquidación de incendios forestales, pues hasta el momento estos no han recibido respuesta.

“En dos oportunidades se han llenado unos formularios que exige la Citel, que es la entidad de de la Unidad Nacional que digamos autoriza el uso de este recurso, pero hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable que nos permita siquiera tener la alusión de que nos va a llegar el apoyo helicoportado y de esta forma poder extinguir este incendio.”

Recordemos, además, que permanecen activos dos incendios más en el departamento. Uno en el corregimiento de Tenerife en el Cerrito y otro en Trujillo. Bomberos de diferentes municipios, organismos de socorro, personal de Parques Nacionales y brigadas forestales continúan participando en estas labores de control mientras llega una respuesta.