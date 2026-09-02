Intento de amotinamiento en la cárcel El Bosque durante operativo del Inpec en Barranquilla

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde varios reclusos intentaron amotinarse en medio de los operativos de registro y control adelantados por el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec.

Las autoridades realizaron procedimientos de inspección en las celdas y patios del centro carcelario con el objetivo de detectar elementos prohibidos como teléfonos celulares, sustancias ilícitas y otros objetos que puedan afectar la seguridad dentro del penal.

Operativos hacen parte de medidas ordenadas por el Gobierno Nacional

Estas acciones se desarrollan tras la orden impartida por el presidente Abelardo De la Espriella, como parte de una estrategia para fortalecer los controles en los centros penitenciarios y evitar que estructuras criminales continúen utilizando estos espacios para coordinar actividades delictivas.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se trasladó hasta Barranquilla para liderar y supervisar los procedimientos adelantados por las autoridades dentro de la penitenciaría.

Incautaciones estarían relacionadas con investigaciones contra ‘Los Costeños’

En operativos realizados días atrás en la Penitenciaría El Bosque, la Policía y la Fiscalía reportaron la incautación de teléfonos celulares durante diligencias de registro en los patios del penal.

Según las autoridades, dos de estos dispositivos tendrían información relevante dentro de las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la organización criminal ‘Los Costeños’.