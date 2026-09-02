Intensifican operativos para encontrar a comerciante secuestrado en Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Las autoridades intensificaron las labores de búsqueda e inteligencia para localizar a Luis Alexander López Restrepo, comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, quien permanece secuestrado desde el jueves 27 de agosto, cuando fue interceptado en la vereda Carrizal.

Según la información entregada por las autoridades, López Restrepo se encontraba en una feria campesina del municipio cuando varias personas lo abordaron y posteriormente lo trasladaron hacia un lugar aún desconocido.

Una de las principales líneas de trabajo del GAULA está relacionada con las comunicaciones entre los presuntos secuestradores y la familia de la víctima. Inicialmente, los responsables habrían exigido 10.000 millones de pesos por su liberación. Sin embargo, en la última comunicación conocida, la cifra habría sido reducida a 6.000 millones de pesos.

La familia aseguró que no cuenta con los recursos para responder a esta exigencia y que, de acuerdo con sus posibilidades económicas, podría reunir entre 50 y 100 millones de pesos.

Ante esta situación, el GAULA mantiene el acompañamiento y la asesoría especializada a los familiares, con el propósito de orientar cualquier eventual negociación y evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida del comerciante.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, explicó que las autoridades mantienen un seguimiento permanente al caso y a las exigencias económicas realizadas por los responsables.

“Estamos siempre haciendo este acompañamiento. Es un lugar muy distante, posiblemente donde se encuentra esa persona secuestrada, y estamos en un seguimiento permanente ante las exigencias económicas que ellos han hecho, que han ido como rebajando”, señaló el oficial.

Investigan qué grupo estaría detrás del secuestro

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué estructura criminal estaría detrás de la retención. Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación apunta a una posible participación del Clan del Golfo, teniendo en cuenta la presencia e injerencia que esta organización ha mantenido en diferentes zonas del Nordeste antioqueño.

No obstante, también se analiza la posible participación de otros grupos armados que mantienen disputas por el control territorial en esta región, entre ellos estructuras asociadas al ELN y las disidencias de las FARC.

Mientras continúan las labores de inteligencia, búsqueda y seguimiento, la Fuerza Pública mantiene el acompañamiento a la familia de Luis Alexander López Restrepo y concentra sus esfuerzos en establecer su paradero y lograr su regreso sano y salvo.