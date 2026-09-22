Proponen que la Cárcel Bellavista sea el primer piloto antiextorsión por llamadas de celular

Medellín

El presidente Abelardo de la Esperilla había anunciado que iba a bloquear las señales de celular de las cárceles para evitar las extorsiones y que los criminales se comuniquen con sus secuaces para continuar delinquiendo. Ante este anuncio, el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, propuso que un penal en este departamento sirva como primer piloto para esta iniciativa.

El político antioqueño señaló directamente la iniciativa denominada “Ni una sola extorsión desde la cárcel Bellavista”, penal ubicado en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Cabe recordar que desde este lugar se ha identificado que muchas personas han generado extorsiones, pero además continúan en comunicación con sus secuaces.

“Entre el año 2025 y el año 2026 se incautaron más de 72000 teléfonos móviles, desde donde se está extorsionando a la población más humilde de Colombia”, dijo el político antioqueño.

Explicó que la inactiva de bloqueo de estos dispositivos se podría apoyar con la tecnología aportada por la alcaldía de Medellín, que estaría dispuesta a contribuir en esta propuesta, agregó.