Transporte escolar ya beneficia a cerca de 40.000 estudiantes rurales en Antioquia

Medellín, Antioquia

Fue ampliada la cobertura del transporte escolar para estudiantes de zonas rurales y de difícil acceso, por parte de la Gobernación de Antioquia Fue ampliada la cobertura de con un servicio que actualmente beneficia a 39.500 niños, niñas y jóvenes en los 116 municipios no certificados del departamento.

La cobertura ha aumentado de manera progresiva durante los últimos tres años. En 2024, el servicio llegaba a 32.509 estudiantes; en 2025 alcanzó a 37.800 y para 2026 la cifra llegó a 39.500 beneficiarios.

Esto representa un incremento de casi 7.000 estudiantes frente a 2024 y un crecimiento superior al 20 % en la cobertura. Entre 2024 y 2026, la Gobernación de Antioquia ha destinado más de $37.000 millones para garantizar el transporte escolar en los municipios no certificados.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina, destacó la importancia del servicio para los estudiantes que viven en zonas rurales: “Para muchos estudiantes de las zonas rurales de Antioquia, el transporte escolar es lo que les permite llegar todos los días a su institución educativa”.

Una estrategia para reducir la deserción

Además de facilitar el desplazamiento hacia las instituciones educativas oficiales, la estrategia busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y reducir las barreras asociadas a las distancias, la dispersión geográfica y las dificultades de acceso que enfrentan algunas comunidades rurales.

“Estas inversiones responden a las condiciones de cada territorio y nos ayudan a reducir las barreras que existen para que nuestros niños y jóvenes puedan permanecer en el sistema educativo”, señaló la secretaria de Educación.

El crecimiento de la cobertura hace parte de las acciones de la Gobernación para fortalecer el acceso y la permanencia educativa, especialmente en las zonas rurales del departamento.

Con esta estrategia, Antioquia busca consolidar el transporte escolar como una herramienta para facilitar que miles de estudiantes puedan llegar diariamente a sus instituciones educativas y continuar con su formación académica en los 116 municipios no certificados.