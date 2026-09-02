Fueron identificados los dos cuerpos hallados en Cáceres y habían sido secuestrados en Anorí

Antioquia

Ya fueron recogidos los cuerpos sin vida de dos hombres, uno de 31 años y el otro de 41 años, que habían sido asesinados en el corregimiento de Guarumo en el municipio de Cáceres, pero habían sido secuestrados por el Clan del Golfo en la población de Anorí.

Según el reporte de las autoridades, la inspección técnica de los cadáveres fue realizada por el CTI de la Fiscalía, quienes lograron identificar a las víctimas que tenían heridas en diferentes partes del cuerpo con arma de fuego; cabe aclarar que los cadáveres fueron hallados en lugares diferentes.

El primero es William Jaime Pineda Requena, de 31 años. Esta persona fue recogida en la vereda Puerto Santo, ubicada a una hora del área urbana. Tenía heridas en la cabeza, cara y espalda.

El segundo cuerpo fue identificado como Francisco Luis Mesa Castaño, de 41 años. Esta persona tenía tres heridas en la cabeza y dos en la cara. Este cuerpo fue hallado en la vereda Piamonte de Cáceres, también ubicada a una hora de la cabecera municipal.

Según la información recopilada por las autoridades, estas dos personas habían sido retenidas contra su voluntad en el corregimiento de Liberia El Charcón el pasado jueves 27 de agosto por presuntos integrantes del Clan del Golfo y trasladados al Bajo Cauca donde los asesinaron. Dos personas, entre ellas una mujer siguen desaparecidos.