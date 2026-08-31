Liberaron a tres hombres secuestrados por el Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Anorí, Antioquia

Tres hombres que habían sido secuestrados por el Clan del Golfo el pasado 28 de agosto en zona rural de Anorí, fueron liberados con vida tras un operativo de la Fuerza Pública en el corregimiento Charcón de Liberia.

De acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional, la liberación se produjo luego del despliegue de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, así como de las capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Tras conocer el secuestro, las autoridades realizaron sobrevuelos e insertaron tropas en la zona con el propósito de ubicar a las personas retenidas y ejercer presión sobre los responsables. Los tres hombres fueron finalmente encontrados y puestos a salvo.

El hecho ocurre tras conocer que en la mañana del 30 de agosto también fue liberado con vida el presidente de la Junta de Acción Comunal de Anorí, quien había sido retenido junto con los tres jóvenes.

Alerta de seguridad en Anorí

El caso se suma a una serie de hechos que han generado preocupación por la situación de orden público en este municipio del Nordeste antioqueño.

La situación de seguridad en esta zona ha encendido las alertas de las autoridades departamentales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha advertido sobre los riesgos en sectores cercanos al río Nechí, un corredor que, según señaló, estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para movilizarse y disputar rentas derivadas de actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.

Las autoridades mantienen el despliegue de tropas en el Nordeste antioqueño para garantizar la seguridad de la población civil y avanzar en la búsqueda de los responsables de estos hechos.