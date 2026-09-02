En Antioquia hubo velatón por la muerte de la niña Michel Dahiana en Buriticá

Medellín

En diferentes municipios antioqueños se cumplió una velatón como homenaje a la niña Michel Dahiana Henao Chavarría, cuyo cuerpo fue hallado luego de una semana de búsqueda en Buriticá, municipio del occidente del departamento.

Solidaridad paisa

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “hoy quisimos convocar, a esta hora, a las 7 de la noche en los distintos rincones de Antioquia, esta velatón porque la familia necesita mucho sosiego, mucha luz, mucha paz; esto es un dolor con el que van a tener que vivir el resto de su existencia, pero que lo puedan hacer más llevadero y puedan continuar en medio de esas dificultades con su vida y con su trasegar”.

Para el mandatario seccional, se espera que la ciudadanía pueda entregar información que permita esclarecer las razones de la muerte de esta niña de seis años en el occidente de Antioquia.

Información de la comunidad

El gobernador, quien participó de esta velatón desde el municipio de Envigado, dijo que desde la mañana de este martes se acompañó a la familia, la cual fue trasladada a la capital antioqueña para adelantar los trámites necesarios en este momento.

Al mismo tiempo, se solicitó en el territorio el apoyo a la comunidad para que brinde información que permita aclarar lo ocurrido en las horas previas al hallazgo del cuerpo de la menor.

Dijo el gobernador, Andrés Julián Rendón, que “no se puede volver parte del paisaje la violencia, las agresiones, los vejámenes contra nuestros niños, las niñas o los adolescentes, que nosotros tenemos que llevar esta situación hasta las últimas consecuencias”.

Insisten en recompensa

El mandatario dijo que debe encontrarse a los responsables de este hecho lamentable y por ello se ha duplicado la recompensa, esperando que la misma comunidad entregue la información que se requiere para que este hecho no se quede en la impunidad.

En un comienzo, esa recompensa ascendía a 50 millones de pesos y se determinó duplicar ese valor, para que sean 100 millones de pesos los disponibles para las personas que entreguen los detalles de lo que habría ocurrido, cuyo desenlace fue la muerte de Michel Dahiana.

Luto en el departamento

La alcaldía de Buriticá y la Gobernación de Antioquia decretaron tres días de luto en memoria de esta niña, lo cual se unió a la velatón que vivió este departamento en la noche de este martes, 1 de septiembre.

¿Qué dicen sobre su muerte las autoridades?

Mientras la Policía Antioquia ha explicado que no se hallaron signos de violencia, por ahora avanzan los análisis en el Instituto Nacional de Medicina Legal, donde un equipo forense analiza las causas de la muerte.

Según el gobernador, Andrés Julián Rendón, por ahora “no conocemos ninguna hipótesis ni información que nos permita ser concluyentes, pero por eso estuvimos repartiendo los volantes en la misma localidad de Buriticá, esperando que la ciudadanía esté muy conmovida por esta situación y pueda ayudarnos a recoger información.

Las autoridades mantienen la reserva de la información y esperan que las autoridades ayuden a esclarecer este hecho lo más rápido posible.

Acompañamiento permanente a la familia

Desde el gobierno departamental se ha mantenido el acompañamiento de la familia, la cual fue trasladada a la capital paisa.

Una psicóloga de la Secretaría de Seguridad ha estado desde el primer momento con los seres queridos de Michelle Dayana.