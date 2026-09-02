¿Hay encubrimiento de alcaldes a grupos criminales? Alcalde de El Carmen respondió a De la Espriella

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Hay encubrimiento de alcaldes a bandas criminales? Alcalde de El Carmen respondió a De la Espriella

José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, en la región del Catatumbo, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la reactivación de las órdenes de captura contra cabecillas de grupos armados y organizaciones criminales en Colombia, pero también para responderle al presidente Abelardo de la Espriella por su insinuación de que algunos mandatarios locales encubren delincuentes.

Lea aquí: Se reactivan órdenes de captura contra jefes criminales: ¿muerte definitiva de la Paz Total?

“Hablé con varios colegas y el problema es la generalización en la que incurrió el presidente. Quienes estamos en el Catatumbo estamos en medio del conflicto y llegar al punto en el que quedamos involucrados como presuntos colaboradores de un grupo criminal nos pone una diana en la espalda. Estoy preocupado”, afirmó.

Asimismo, le dijo al presidente de la República, quien les hizo una advertencia a los alcaldes: “llegó el momento de dejar de normalizar el delito”.

“Nosotros como alcaldes no manejamos el tipo de información de dónde se encuentra cada cabecilla, entonces sería la Fiscalía la encargada de establecerlo. Estamos en una situación compleja de seguridad”, dijo.

Vea aquí: Fiscalía levantó suspensión de la orden de captura de alias ‘Calarcá’

¿Qué solicitud le hacen al presidente?

Aseguró que es consciente de que el Catatumbo es un “territorio complejo” en materia de orden público, por lo que pidió la presencia de la fuerza pública.

“El Catatumbo presenta robos, secuestros, asesinatos, entonces lo mejor es contar con apoyo de la fuerza pública”, indicó.

Puede leer: Víctimas del Catatumbo respaldan el fin de la Paz Total: “Sufrimos el flagelo de la guerra”

Escuche la entrevista completa aquí: