Emiliano Schenfelt, creador de contenido, explica cómo se construye la paciencia

Emiliano Schenfelt, creador de contenido, sostiene que cuando las cosas están bien armadas, lo que queda es bastante aburrido.

La palabra paciencia suele usarse como si fuera un rasgo de carácter, algo que una persona tiene o no tiene según cómo la criaron. Emiliano Schenfelt la trata de otra manera.

“La paciencia no es un rasgo de personalidad, es lo que queda cuando armaste bien las cosas y no tenés nada que hacer.”

Esa formulación cambia el problema de lugar. Si esperar depende del temperamento, el que se pone nervioso está perdido. Si depende del diseño, se puede arreglar.

“Con un sistema, no con fuerza de voluntad”

Así responde cuando le preguntan cómo se le enseña paciencia a una generación acostumbrada a que todo pase rápido. Su respuesta esquiva la queja generacional, que es lo que muchos esperan escuchar de alguien que habla de estos temas en redes. No habla de falta de valores ni de celulares. Habla de sistemas, que es algo que cualquiera puede armar.

La idea de fondo es que la fuerza de voluntad es un recurso que se agota y que además suele fallar justo en los momentos difíciles. Un sistema no se agota, funciona igual el mes que la persona está de buen humor y el mes que no.

Sacarle la pantalla de encima

El primer ajuste que propone es reducir la frecuencia con la que se miran los números. Revisión una vez por mes y listo. El razonamiento es directo: quien mira todos los días en algún momento va a tocar algo, y eso no es una falla de carácter.

“Es humano”, dice Emiliano Schenfelt.

El mecanismo detrás es sencillo de entender y difícil de aplicar. Mirado día por día, cualquier esfuerzo de ahorro parece mínimo y cualquier gasto parece una catástrofe, porque la escala es chica y las variaciones se sienten enormes. Mirado una vez por mes, el mismo esfuerzo muestra su forma real. No cambió nada salvo la ventana desde la que se lo observa, y con ella la cantidad de veces que la persona siente que algo va mal.

“Esperar cuesta menos”

El segundo componente que menciona Emiliano Schenfelt es el objetivo.

“Cuando el objetivo es concreto, esperar cuesta menos.”

Cuando la persona tiene claro para qué ahorra y en qué plazo, la espera tiene un sentido asignado. Sin ese objetivo, lo guardado queda flotando como un número sin referencia, y cualquier tentación del mes se vuelve una buena razón para tocarlo.

“Lo otro es que a la persona le quede claro para qué está haciendo esto”, agrega.

Por eso pone el acento en que el objetivo sea concreto. No alcanza con querer ahorrar. Hace falta saber para qué, porque eso es lo que convierte la espera en algo que tiene sentido en lugar de una privación sin final a la vista.

La mejor señal

Y de ahí sale una idea que casi nadie diría en voz alta. Cuando alguien le cuenta que se aburre, para él es la mejor señal de todas.

El aburrimiento, en esa lectura, significa que la estructura funciona sola, que no hay nada urgente que decidir y que la persona dejó de necesitar el estímulo de estar moviendo cosas. Lo contrario, la vida financiera entretenida, suele implicar decisiones frecuentes, revisiones diarias y cambios de plan cada vez que aparece una novedad.

Ese aburrimiento Emiliano Schenfelt lo toma como una buena noticia y no como un problema. Es difícil imaginar una promesa menos atractiva para publicar en una red social, y aun así es la que plantea.