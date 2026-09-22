150 policías llegan a Cartagena con el Plan Avispa para reforzar la seguridad

La Policía Nacional puso en marcha en Cartagena el denominado Plan Avispa, una estrategia de seguridad que contempla el despliegue de 150 uniformados en seis puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de reforzar la presencia institucional, realizar intervenciones focalizadas y prevenir hechos delictivos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los policías fueron presentados durante una formación realizada en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena. De acuerdo con la institución, este personal se suma a los más de 800 uniformados que hacen parte del modelo de servicio de Policía que opera habitualmente en la ciudad.

Los 150 agentes fueron organizados en tres grupos de 50 uniformados, que trabajarán de manera articulada con funcionarios de la Secretaría del Interior. Las intervenciones estarán dirigidas tanto a sectores identificados por las autoridades para perseguir a quienes cometen delitos como a lugares de alta concentración ciudadana.

La Policía señaló que el objetivo es fortalecer la percepción de seguridad y avanzar en acciones de prevención, control y respuesta frente a las conductas que afectan la tranquilidad de los cartageneros.

El despliegue hace parte de las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades después de un consejo de seguridad realizado en Cartagena. El denominado Plan Avispa ya ha sido utilizado en otras ciudades del país como una estrategia de controles móviles y focalizados.

En Cartagena, las autoridades anunciaron que las intervenciones continuarán de manera focalizada, con presencia policial en puntos priorizados y coordinación con la administración distrital.

El propósito, según la Policía, es mantener una respuesta operativa en sectores donde se requiera reforzar la vigilancia y avanzar en la prevención de delitos.