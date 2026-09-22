Unibac lleva talleres artísticos a colegios de Cartagena y municipios de Bolívar

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) puso en marcha la estrategia “Explora y vive tu profesión”, una iniciativa con la que busca motivar a los estudiantes de último grado a conocer de manera práctica su oferta académica para 2027.

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La estrategia incluye talleres, presentaciones y muestras en vivo de teatro, música, artes plásticas, diseño y comunicación, dirigidos por docentes y artistas de la institución. Las actividades se desarrollan en diferentes municipios de Bolívar y en colegios de Cartagena.

A través de estas experiencias, los jóvenes pueden acercarse a disciplinas como Artes Plásticas, Artes Escénicas, Comunicación Audiovisual, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Música, además de conocer los cursos y programas preparatorios disponibles en Unibac.

La institución explicó que el propósito es que los futuros bachilleres tengan un acercamiento directo a las profesiones antes de elegir su carrera, conozcan los contenidos de los programas y descubran las posibilidades que ofrece la formación artística y creativa.

Durante las jornadas también participan padres de familia, quienes reciben información sobre los planes de estudio, los mecanismos de ingreso a Unibac y las alternativas disponibles para acceder a la educación superior, entre ellas la Política de Gratuidad en la Matrícula, anteriormente conocida como Matrícula Cero, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada estudiante.

Con esta estrategia, Unibac busca fortalecer su presencia en Cartagena y Bolívar y orientar a los jóvenes en la elección de su futuro profesional, acercándolos directamente a los espacios, docentes y disciplinas que hacen parte de la institución.

Las actividades continuarán desarrollándose en instituciones educativas de la región como parte de la estrategia de promoción de las inscripciones para el periodo académico 2027.