Capturaron a ‘Los Pinto’, estructura que vendía y compraba armas para asesinar en Bogotá

Dos hombres, pertenecientes a la estructura criminal ‘Los Pinto’, fueron capturados en la localidad de San Cristóbal tras el allanamiento de cuatro inmuebles en los que fueron encontradas varias armas de fuego, entre ellas una subametralladora Mini Uzi, una pistola Glock y dos revólveres, además de munición de diferentes calibres; usadas para venta y alquiler a otros grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y al homicidio.

‘Los Pinto’ tendrían injerencia en las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe, donde no solo comercializaban y alquilaban el armamento y las municiones para la comisión de delitos, sino que también distribuían estupefacientes.

“Mediante allanamientos simultáneos, se logró desmantelar el centro de acopio y distribución y alquiler de armas de fuego. El operativo nos permitió principalmente capturar a dos de sus cabecillas de esta estructura delictiva”, aseguró Carlos Macías, alcalde local de San Cristóbal.

Los capturados y el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión por la venta ilegal de armas y la comercialización de estupefacientes.