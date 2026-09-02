Se define el calendario escolar en Caldas después del terremoto, había inconformismo por cambios

Reunión entre el secretario de Educación de Caldas, Luis Vargas y líderes del sindicato EDUCAL. Foto: Gobernación de Caldas. Infraestructura de un instituto técnico afectado por el sismo en Manizales.

Caldas

La Secretaría de Educación de Caldas, la Asociación de Directivos Docentes (ASDECAL) y el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), acordaron que el calendario escolar irá hasta el 4 de diciembre, luego de que la cartera departamental expidiera una resolución extendiendo una semana más las labores, sin embargo, Luis Henry Vargas Barrera, secretario de Educación de Caldas, afirma que lo planeado se mantiene como se estableció desde principio de año.

“En una reunión decidimos retirar la última semana que se había agregado para mejorar los procesos educativos a través de espacios merecidos para nuestros maestros. En esta semana institucional, invitamos a los funcionarios de la Secretaría de Educación a que se integren a las mesas de trabajo con los rectores y alcaldías para buscar la presencialidad al 100 %. Es un compromiso que tiene el gobierno con todos los directivos docentes para que los estudiantes retornen a las aulas de manera segura”.

El jefe de la cartera departamental, añade que los procesos de salud mental llegarán con servicios profesionales por medio de psicólogos, quienes atenderán a los docentes que atravesaron dificultades luego del terremoto, “en pro de garantizarles un correcto e idóneo funcionamiento dentro de sus instituciones educativas”.

Inconformidad del sindicato y asociación de rectores

Por su parte, Jhonny Vargas Zuluaga, vicepresidente de EDUCAL, indica que la presión ejercida ayudó a modificar la decisión tomada a raíz del terremoto, ya que traería consecuencias para todos los actores del sector, por eso actualmente, están en semana institucional mientras regresa la totalidad de estudiantes.

“La resolución que modificaba el calendario violentaba el debido proceso al querer sumar una semana laboral, obviamente la interrupción y el cambio del mismo afectaba, no solamente a los docentes, sino a los padres de familia y a los estudiantes, canalizaron el cronograma para sus actividades de fin de año y afectaba, enormemente. Por eso los sindicatos hicimos presión buscando una reunión con la secretaría y la gobernación para tener soluciones y eso logramos, se mantiene lo acordado y por eso actualmente estamos en semana institucional, la cual reemplaza la última de diciembre. En conclusión, vamos al 4 de diciembre con los chicos en las aulas”.

El diálogo fue clave para desarrollar un acuerdo en beneficio de los maestros, estudiantes y padres de familia y así no alterar las actividades académicas. Francis Otero, presidente de ASDECAL, afirma que el próximo lunes 7 de septiembre esperan que el 100 por ciento de actividades educativas vuelvan a la normalidad.

“Durante la semana de trabajo revisamos las situaciones particulares en cada uno de los municipios, donde los rectores y directores docentes vamos a estar con los alcaldes, delegados de la Secretaría de Educación y, con el respaldo del gobierno departamental, estaremos pendientes de conseguir los recursos de infraestructura y de mejoramiento para que todos los planteles educativos retornen a la normalidad”.

Calendario escolar en Manizales

Entre tanto, el 95 % de estudiantes en Manizales están en los salones de clases en los establecimientos educativos, sin embargo, aún hay algunos con modalidad de estudio en casa mientras culminan las adecuaciones en varias infraestructuras educativas. Andrés Betancourth, secretario de Educación de la ciudad, afirma que el calendario no sufrió cambios y por eso el día de clases terminará el último día de noviembre.

“El mismo 10 de agosto conversamos y concertamos con el Ministerio de Educación, toda vez que logramos un retorno pronto, cada institución educativa hizo sus ajustes y lo hicimos sin modificar el calendario escolar. Las clases las finalizaríamos los últimos días de noviembre, hay una semana más en que están los docentes y después saldrán a vacaciones”.

El calendario escolar en 26 municipios del departamento, excepto Manizales, iniciará el 19 de enero de 2027.